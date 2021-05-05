В блоке Меркель сочли "Севпоток — 2" "ошибочным"

Депутат добавил, что считает "верным путем" для решения вопроса об энергообеспечении "совместное обсуждение как в Европе, так и в Северной Америке того, что означает энергобезопасность в будущем, сколько газа из определенного источника, например, из российского газового источника можно поставлять в Европу, чтобы мы не стали слишком зависимы".