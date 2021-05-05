В блоке Меркель сочли "Севпоток — 2" "ошибочным"

"Если я представлю себе вопрос об энергообеспечении Европы в будущем и то развитие, которое произошло в последние 10-15 лет, с тех пор как первая и вторая ветка этого проекта ("Северный поток") планировались, то я прихожу к выводу, что "Северный поток 2", вероятно, и в экономическом плане стал ошибочной инвестицией", — заявил Хардт, который является официальным представителей фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ по внешнеполитическим вопросам.
"Те, кто инвестировали в этот трубопровод, никогда не заработают тех денег посредством поставок газа по этому газопроводу, как это предусматривалось. Если мы сейчас законодательно запретим это то, возможно, мы должны были бы заплатить компенсации В наибольшем выигрыше оказался бы "Газпром" или дочерняя компания, которая прямо занимается инвестициями в этот проект", — сказал Хардт.
"Это очень широкая проблематика, которая затрагивает и энергообеспечение наших партнеров — государств "Восточного партнерства", например, Украины. Ограничивать это "Северным потоком 2" — на мой взгляд, это не способствуют продвижению вперед. Мы как немцы должны сделать шаг навстречу партнерам, сказать: давайте начнем этот стратегический диалог", — сказал Хардт.