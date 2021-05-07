За букмекерами присмотрит единый регулятор

Управлять целевыми отчислениями на спорт от букмекеров и тотализаторов теперь будет централизованная государственная структура — Единый регулятор азартных игр. Закон о его создании вступил в силу 30 декабря 2020 года, а теперь Правительство определило устав компании, положение о наблюдательном совете и правила назначения генерального директора. Соответствующее постановление вступает в силу 7 мая.

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Согласно уставу, «азартный» регулятор будет перечислять спортивным федерациям и лигам целевые отчисления, удержанные с букмекеров. Кроме того, по его заказу будет создана система, с помощью которой регулятор будет в режиме реального времени вести учёт перевода ставок в букмекерских конторах. В частности, он будет получать данные о ставках, выигрышах, а также кассовых операциях в игорных заведениях.

В задачи регулятора входит также борьба с подпольными букмекерами и тотализаторами. Для этого будет разработана специальная программа, кроме того, компания будет сотрудничать по этим вопросам с Федеральной налоговой службой

Регулятору поручено разработать стандарты и правила, по которым должны работать игорные заведения. Если они не будут их выполнять, то регулятор сможет применить к ним меры дисциплинарного воздействия.

Учредителем Единого регулятора азартных игр от имени Российской Федерации выступит Росимущество . У компании будут счета в Центральном банке и в органах Федерального казначейства , также он вправе открывать счета в российских иностранных банках.