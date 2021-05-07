Россияне в марте побили рекорд по микрозаймам

Микрофинансовые организации (МФО) в России продолжают процветать. В марте россияне побили рекорд по взятым микрозаймам, их общий объём достиг 178,7 млрд рублей. Об этом сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Аналитики насчитали в первом месяце весны 2,35 млн оформленных микрокредитов. Их число по сравнению с февралём выросло на 17,1%, а по сравнению с мартом 2020-го — на 30,6%. Как рассказали специалисты, средний размер микрозайма уже три месяца подряд составляет 13 100 рублей. При этом мартовский объём выдачи впервые достиг отметки 31 млрд рублей. В «Эквифакс» рост объёмов выдачи займов объяснили активностью МФО. В частности, компании умело развивают кросс-продажи — клиенты оформляют кредит, а вместе с ним и дополнительные продукты. В то же время бьёт рекорды объём просрочки по микрозаймам — в начале весны число «плохих» кредитов увеличилось на 1,8%, до 5,4 млн единиц, а их объём — на 5,3%, до 61 млрд рублей. Но аналитики не видят в этом большой проблемы, так как на микрофинансовом рынке объём непогашенных долгов не столь показателен, как в иных сегментах кредитования. Более важным они считают уровень дефолтной задолженности, который стабильно находится на уровне 33–34%. Эксперты называют это приемлемым с учётом специфики рынка. Ранее «Секрет фирмы» сообщал , что россияне стали чаще брать микрозаймы в связи с ужесточением политики банков, которые реже одобряют кредиты. Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере .