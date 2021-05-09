Финансист раскрыла судьбу банковских вкладов россиян

Ставки по депозитам во второй половине года будут выше инфляции и основное повышение придётся на долгосрочные вклады. Рост ставок по кредитам будет сдерживаться за счёт конкуренции банков за хороших заёмщиков, приводит слова кредитного специалиста Ольги Ульяновой «РГ».

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Такая же конкуренция развернётся и за вкладчиков, что подстегнёт рост депозитных ставок. Всё это может привести к тому, что во втором полугодии вернутся реальные ставки по депозитам в положительную зону.

Застой по вкладам населения наблюдался уже в прошлом году, тогда как кредитование, наоборот, набирало рост. При этом банки прекрасно осознают, что им надо нарастить фонд, который после позволит наращивать кредит, и с этой точки зрения наиважнейшим ресурсом являются вклады населения.

Люди начали инвестировать на фондовом рынке или вкладываться в недвижимость и обе эти альтернативы пока не разочаровали население. И до тех пор, пока рынок не увидит серьёзного падения ценных бумаг или цен на недвижимость, депозитные продукты банков будут находиться в условиях жесточайшей конкуренции с другими формами вложения средств.

Осознавая эту опасность, банки подняли максимальную процентную ставку до 4,3% в первой декаде октября прошлого года и до 4,7% во второй декаде апреля текущего года. В ближайшее время рост депозитных ставок продолжится и основное повышение придётся на долгосрочные депозиты. Они необходимы банкам, чтобы привлечь как можно больше денег на фиксированный долгий срок, нормализовать баланс по срочности активов и обязательств, нарушенных выдачей долгосрочной ипотеки и перетока средств клиентов со срочных позитивов на бессрочные счета.