Сотрудники McDonald's проведут массовую забастовку в США

Сотрудники «Макдоналдса»
объявили о планах начать массовую забастовку 19 мая, за день до ежегодного собрания акционеров компании. Работники сети фастфуда недовольны низкими зарплатами и требуют повысить минимальный размер оплаты труда до $15 в час.
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Привлечь внимание к проблеме решились американские активисты. Забастовки пройдут 19 мая, за день до ежегодного собрания акционеров «Макдоналдса».
Демонстрации организуют в 15 крупных городах США, в том числе Лос-Анджелесе, Майами, Чикаго, Хьюстоне, Детройте, Окленде и Орландо, говорится на сайте Action Network, координирующем деятельность профсоюзов и бастующих. Во всех этих городах находятся штаб-квартиры «Макдоналдса».
Движение работников фастфуд-гиганта получило название Fight for $15 («Битва за $15»). Его организаторы подчеркнули, что в 2020 году, ставшим не лучшим для всей ресторанной отрасли и экономики в целом, «Макдоналдс» получил почти $5 млрд прибыли, с которой акционерам выплатили солидные дивиденды. В то же время рядовые сотрудники, ежедневно работающие на кухнях и в залах ресторанов и рискующие здоровьем из-за коронавируса, до сих пор не могут добиться повышения минимальной оплаты труда до $15 в час.
«Ни один сотрудник не должен ждать, пока конгресс повысит минимальный размер оплаты труда до справедливого значения», — уверены активисты. Помимо повышения зарплат работники также требуют выхода «Макдоналдса» из Национальной ассоциации рестораторов США и Международной ассоциации франшиз, выступающих против увеличения минимальной оплаты труда.
Между тем в самом «Макдоналдсе» сообщили, что принятие законов о минимальной заработной плате зависит не от них, а от местных властей.
«Мы открыты для диалога, чтобы любые изменения отвечали потребностям тысяч трудолюбивых сотрудников ресторанах и 2000 независимых владельцев франшиз», — заявили в компании.
Впрочем, искренность подобных заявлений может быть поставлена под сомнение. Ранее у «Макдоналдса» нашли специальное подразделение, которое следит за теми, кто хочет повышения зарплаты, и старается не допустить забастовок.
С предложением поднять минимальную зарплату для всех американцев уже выступали прогрессивные демократы, но это предложение заблокировали умеренные демократы и республиканцы. Обещание поднять зарплату до $15 было и в предвыборной программе нынешнего президента США Джо Байдена
, однако условием для этого он поставил восстановление экономики после пандемии.