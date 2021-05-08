Сотрудники McDonald's проведут массовую забастовку в США

Сотрудники «Макдоналдса» объявили о планах начать массовую забастовку 19 мая, за день до ежегодного собрания акционеров компании. Работники сети фастфуда недовольны низкими зарплатами и требуют повысить минимальный размер оплаты труда до $15 в час.

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Привлечь внимание к проблеме решились американские активисты. Забастовки пройдут 19 мая, за день до ежегодного собрания акционеров «Макдоналдса».

On May 19, @McDonalds workers in the #FightFor15 are GOING ON STRIKE. Bottom-of-the-barrel bosses don't have to wait for Congress to pay fairly. It's time every McDonald's worker gets paid at least $15/hr.



Stand in solidarity: https://t.co/MpOFIRaMKx pic.twitter.com/xy6BsGkbmh— Fight For 15 (@fightfor15) May 7, 2021

Демонстрации организуют в 15 крупных городах США, в том числе Лос-Анджелесе, Майами, Чикаго, Хьюстоне, Детройте, Окленде и Орландо, говорится на сайте Action Network, координирующем деятельность профсоюзов и бастующих. Во всех этих городах находятся штаб-квартиры «Макдоналдса».

Движение работников фастфуд-гиганта получило название Fight for $15 («Битва за $15»). Его организаторы подчеркнули, что в 2020 году, ставшим не лучшим для всей ресторанной отрасли и экономики в целом, «Макдоналдс» получил почти $5 млрд прибыли, с которой акционерам выплатили солидные дивиденды. В то же время рядовые сотрудники, ежедневно работающие на кухнях и в залах ресторанов и рискующие здоровьем из-за коронавируса, до сих пор не могут добиться повышения минимальной оплаты труда до $15 в час.

«Ни один сотрудник не должен ждать, пока конгресс повысит минимальный размер оплаты труда до справедливого значения», — уверены активисты. Помимо повышения зарплат работники также требуют выхода «Макдоналдса» из Национальной ассоциации рестораторов США и Международной ассоциации франшиз, выступающих против увеличения минимальной оплаты труда.

Между тем в самом «Макдоналдсе» сообщили, что принятие законов о минимальной заработной плате зависит не от них, а от местных властей.

«Мы открыты для диалога, чтобы любые изменения отвечали потребностям тысяч трудолюбивых сотрудников ресторанах и 2000 независимых владельцев франшиз», — заявили в компании.

Впрочем, искренность подобных заявлений может быть поставлена под сомнение. Ранее у «Макдоналдса» нашли специальное подразделение, которое следит за теми, кто хочет повышения зарплаты, и старается не допустить забастовок.