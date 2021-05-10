Apple подала в суд ФАС России

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Apple направила иск к ФАС в суд 5 мая 2021 года, судья Ольга Сизова приняла его к производству спустя два дня, следует из размещённого в картотеке определения. Предварительное судебное заседание запланировано на 21 июня 2021 года.

На слушании представитель Apple должен представить доказательства для обоснования собственных требований. Представитель ФАС, в свою очередь, обязан представить свои возражения, а также материалы административного дела.

История конфликта

ФАС наложила на Apple оборотный штраф в размере почти 906,3 млн рублей (свыше $12 млн) в конце апреля 2021 года. Причиной стал давний конфликт корпорации с «Лабораторией Касперского». Российского производителя антивирусов не устроили действия Apple в отношении приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) для iOS.

Ещё в 2018 году американская корпорация во главе с Тимом Куком потребовала изменить параметры приложения, противоречащие политике App Store. Исполнить требования можно было только отключением двух ключевых функций KSK — контроля приложений и блокировки Safari. В противном случае Apple удаляла подобные сервисы, объясняя это заботой о личных данных.

В 2019 году ФАС возбудила дело против Apple из-за необоснованного отклонения версий KSK. В «Лаборатории Касперского» заявляли, что компания необоснованно заставила её урезать набор функций приложения для родительского контроля.

В корпорации претензии отвергали, утверждая, что приложения с функцией родительского контроля используют технологию Mobile Device Management (MDM). С лета 2019 года разработчики, использующие MDM, должны запрашивать разрешение на использование функции у Apple.

В августе 2020 года ФАС всё же признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке онлайн-приложений и потребовала от компании устранить нарушения. В частности, компанию сочли монополистом на рынке распространения iOS-приложений и обязали:

удалить из своей документации положения, которые дают ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине;

исключить преимущественные условия для собственных приложений;

обеспечить разработчикам приложений родительского контроля возможность распространения в App Store без потери ключевых функций.

Apple так и не выполнила требования ФАС, из-за чего её оштрафовали. В корпорации утверждали , что с уважением относятся к регулятору, но не согласны с его решением и будут обжаловать штраф в установленном порядке.