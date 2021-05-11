Группа «Тинькофф» заработала рекордную прибыль

За первый квартал чистая прибыль увеличилась почти на 60% в сравнении с тем же периодом прошлого года и превысили 14 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности компании по МСФО.

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Общая выручка TCS Group выросла на 20% в годовом выражении и составила 57 млрд рублей.

Доля некредитного бизнеса в доходе увеличивается. Так нефинансовая выручка составляет сейчас свыше 40% от общей выручки.

Общее число клиентов за год выросло на полтора миллиона человек и приблизилось к 15 млн.

Причины успеха компании объяснил глава группы «Тинькофф» Оливер Хьюз

«В основе такой динамики ­­– развитие одной из самых популярных дебетовых карт в стране Tinkoff Black, которая показала рост на 1,4 млн за первые 3 месяца года. Практически 90% новых клиентов открывают Black по рекомендации родственников и друзей, то есть по эффекту «сарафанного радио». Мы так же увидели сильный рост популярности сервисов «Тинькофф Инвестиции» — более чем на 500 тысяч новых пользователей за первые 3 месяца этого года. Клиенты Тинькофф составляют почти 70% от числа активных клиентов на московской бирже. Группа продолжает совмещать точечное приобретение активов. В апреле мы приобрели контрольную долю у разработчиков приложения «Кошелек». Это лидирующее приложение по агрегации банковских карт с пользовательской аудиторией свыше 20 млн человек. Первый совместный проект команды «Кошелька» и «Тинькофф» представят в рамках ПМЭФ в Питере, генеральным спонсором которого мы являемся в этом году»,– отметил он.