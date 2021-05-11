Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Группа «Тинькофф» заработала рекордную прибыль

BFM.RU
1 час назад
За первый квартал чистая прибыль увеличилась почти на 60% в сравнении с тем же периодом прошлого года и превысили 14 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности компании по МСФО.
Группа «Тинькофф» заработала рекордную прибыль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Общая выручка TCS Group выросла на 20% в годовом выражении и составила 57 млрд рублей.
Доля некредитного бизнеса в доходе увеличивается. Так нефинансовая выручка составляет сейчас свыше 40% от общей выручки.
Общее число клиентов за год выросло на полтора миллиона человек и приблизилось к 15 млн.
Причины успеха компании объяснил глава группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.
«В основе такой динамики ­­– развитие одной из самых популярных дебетовых карт в стране Tinkoff Black, которая показала рост на 1,4 млн за первые 3 месяца года. Практически 90% новых клиентов открывают Black по рекомендации родственников и друзей, то есть по эффекту «сарафанного радио». Мы так же увидели сильный рост популярности сервисов «Тинькофф Инвестиции» — более чем на 500 тысяч новых пользователей за первые 3 месяца этого года. Клиенты Тинькофф составляют почти 70% от числа активных клиентов на московской бирже. Группа продолжает совмещать точечное приобретение активов. В апреле мы приобрели контрольную долю у разработчиков приложения «Кошелек». Это лидирующее приложение по агрегации банковских карт с пользовательской аудиторией свыше 20 млн человек. Первый совместный проект команды «Кошелька» и «Тинькофф» представят в рамках ПМЭФ в Питере, генеральным спонсором которого мы являемся в этом году»,– отметил он.
Оливер Хьюз подтвердил планы не выплачивать дивиденды в этом году. По его словам, выплаты возобновятся в следующем году.
Компании,Оливер Хьюз,Тинькофф банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители