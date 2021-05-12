Для привитых от COVID пассажиров предложили ввести бонусы

Авиакомпании России могут начать начислять мили тем пассажирам, которые привьются от коронавирусной инфекции. Запустить данную акцию планирует S7 Airlines
, рассказал
«Известиям» источник, близкий к Минтрансу
.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов
обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву
с просьбой простимулировать россиян более активно прививаться от COVID-19 с помощью программ лояльности крупнейших транспортных компаний.
Речь идет как об авиакомпаниях, так и об РЖД
, такси и каршеринговых операторах.
Объединение пассажиров считает целесообразным предоставление тем, кто вакцинируется этим летом, бонусы от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте.
Благодаря мотивации снизятся риски третьей волны, а также ускорится открытие границ с другими государствами, говорится в письме ООП.
В BelkaCar отметили сложности в реализации данной идеи. Трудности касаются создания инфраструктуры по обработке и передаче персональных данных.
Реализация идеи общественников не окажет значительного влияния на ситуацию с вакцинированием в стране, полагает главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов
. Это обусловлено тем, что не все россияне летают на самолете.
Для перевозчиков это будет финансовым бременем, поскольку начисленные мили в результате становятся расходами, отметил Борисов.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что мэр Москвы Сергей Собянин
предложил материальные стимулы москвичам за прививку от коронавируса.