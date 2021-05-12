Для привитых от COVID пассажиров предложили ввести бонусы

Авиакомпании России могут начать начислять мили тем пассажирам, которые привьются от коронавирусной инфекции. Запустить данную акцию планирует S7 Airlines рассказал «Известиям» источник, близкий к Минтрансу

Фото: ТАСС ТАСС

Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой простимулировать россиян более активно прививаться от COVID-19 с помощью программ лояльности крупнейших транспортных компаний.

Речь идет как об авиакомпаниях, так и об РЖД , такси и каршеринговых операторах.

Объединение пассажиров считает целесообразным предоставление тем, кто вакцинируется этим летом, бонусы от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте.

Благодаря мотивации снизятся риски третьей волны, а также ускорится открытие границ с другими государствами, говорится в письме ООП.

В BelkaCar отметили сложности в реализации данной идеи. Трудности касаются создания инфраструктуры по обработке и передаче персональных данных.

Реализация идеи общественников не окажет значительного влияния на ситуацию с вакцинированием в стране, полагает главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов . Это обусловлено тем, что не все россияне летают на самолете.

Для перевозчиков это будет финансовым бременем, поскольку начисленные мили в результате становятся расходами, отметил Борисов.