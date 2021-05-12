Вырос спрос на сотрудников кафе и ресторанов

В России на 18% увеличился спрос на сотрудников кафе и ресторанов с начала марта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы и сотрудников «VK Работа».

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По словам аналитиков, это объясняется началом теплого сезона и открытием летних веранд.

«Работодатели начали активнее нанимать поваров (+62%), барменов (+62%), официантов (+48%), бариста (+45%), кухонных работников (+41%) и хостес (+37%). Работодатели также заинтересованы в уборщиках, пекарях, администраторах и кондитерах», — говорится в сообщении.

Вместе с тем доля вакансий в сфере ресторанного бизнеса весной 2021 года оценивается в 11% от числа всех объявлений.

Что касается средней зарплаты специалистов, которые заняты на работе в кафе и ресторанах в России, то весной этого года она достигает 28 530 рублей, указали специалисты компании.

Наибольшее вознаграждение готовы предложить хостес в Краснодарском крае — 67 тысяч рублей, начальнику пекарни в Ленинградской области — 64 тысячи рублей и официанту в Московской области — 53 050 рублей.