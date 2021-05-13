Сетевой гигант предупредил о росте цен на важные продукты

В «Ленте» пояснили, что уже получают уведомления о повышении цен от поставщиков и даже «находят их обоснованными». Чтобы не допустить существенного удорожания продуктов для потребителей, сеть «инвестирует в цену за счет собственной маржи», но для стабилизации ситуации требуются «совместные усилия с поставщиками», — пишет «Коммерсант»
. Также отмечается, что «Лента» предложила поставщикам продуктов первой необходимости, таких как мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель, воздержаться от повышения цен как минимум до конца третьего квартала.