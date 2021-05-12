Власти признали нехватку денег на газификацию

Еще Новак подчеркнул, что газификация в регионах не приведет к росту тарифов на газ.

В начале мая руководство «Газпрома» пообещало провести в России бесплатную газификацию частных домов площадью до 300 квадратных метров. Их владельцы могут рассчитывать на проведение ответвления от газопровода до границы земельного участка, при условии, что он находится не дальше 200 метров от газораспределительной сети.