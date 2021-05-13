МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь

МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 13 мая.

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Так, любой тариф основной линейки «Без переплат» они смогут теперь подключить со скидкой 20%.

При этом условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона – владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета, напомнил коммерческий директор компании Влад Вольфсон

По его словам, самые популярные ресурсы у этой категории абонентов – WhatsApp, Одноклассники и YouTube.

«Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки «Без переплат» с учетом индивидуальных особенностей потребления – с необходимым количеством звонков и интернета», — пояснил Вольфсон.

Еще в декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах.

Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

Во все тарифы линейки «Без переплат бесплатно» включена защита от нежелательных подписок.

Если же абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, то можно будет может перенести их в копилку и использовать в любой момент.