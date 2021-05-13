Forbes назвал десять крупнейших компаний мира

В целом в топ-10 компаний произошли некоторые изменения по сравнению с рейтингом прошлого года. Так, только китайская банковская корпорация ICBC девятый год подряд занимает первое место, и саудовская нефтяная компания Saudi Aramco второй год держится на пятом месте. В то же время на второе с третьего места поднялся американский банк JPMorgan, на третье с четвертого переместилась инвестиционная компания Berkshire Hathaway, а китайский банк China Construction Bank
ушел на четвертую строчку со второй.