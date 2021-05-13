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Bloomberg: компания Colonial Pipeline заплатила хакерам $5млн

Газета.Ru
58 минут назад
Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline заплатила хакерам около $5 млн в криптовалюте через несколько часов после атаки, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
$5 млн заплатила хакерам Colonial Pipeline
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как рассказали источники, после транзакции хакерская группировка предоставила Colonial Pipeline инструмент для восстановления пострадавшей компьютерной сети. При этом предоставленный инструмент работал слишком медленно, из-за чего компании пришлось продолжить использование собственных резервов для восстановления сети.
По данным одного из источников, власти США были осведомлены о переводе средств хакерам. При этом представители компании-оператора и Совет национальной безопасности США отказались комментировать данную информацию.
8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, в стране был зафиксирован рост цен на бензин.
Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.
Компании,Bloomberg,
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