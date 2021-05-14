Colonial Pipeline полностью восстановил работу

Поставки топлива на восточном побережье США полностью восстановлены после кибервзлома. Об этом сообщил оператор Colonial Pipeline, пишет РИА Новости.

В компании уточнили, что после перезапуска потребуется несколько дней, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию.