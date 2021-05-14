20 миллиардов долларов потерял Маск после телешоу

Состояние основателя и гендиректора Tesla Илона Маска уменьшилось больше чем на $20 млрд после того, как он появился в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом пишет Forbes.

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До появления в эфире в роли ведущего телешоу 9 мая капитал бизнесмена оценивался журналом в $166 млрд.

Во время шоу Маск признался, что у него синдром Аспергера. Кроме того, он посмеялся над своими бизнес-планами и назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.

После его слов стоимость криптовалюты упала больше чем на 30% за сутки.

Эксперты на фондовых рынках отмечают, что сделанные Маском заявления сбивают с толку криптоинвесторов и влекут за собой дополнительную волатильность акций Tesla.