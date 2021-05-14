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Маск потерял $20 млрд после участия в телешоу

Лера Букина
59 минут назад
Состояние основателя и гендиректора Tesla Илона Маска уменьшилось больше чем на $20 млрд после того, как он появился в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом пишет Forbes.
20 миллиардов долларов потерял Маск после телешоу
Фото: ReutersReuters
До появления в эфире в роли ведущего телешоу 9 мая капитал бизнесмена оценивался журналом в $166 млрд.
Во время шоу Маск признался, что у него синдром Аспергера. Кроме того, он посмеялся над своими бизнес-планами и назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.
После его слов стоимость криптовалюты упала больше чем на 30% за сутки.
Эксперты на фондовых рынках отмечают, что сделанные Маском заявления сбивают с толку криптоинвесторов и влекут за собой дополнительную волатильность акций Tesla.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск приостановил продажи автомобилей Tesla за биткоины.
Компании,Илон Маск,телеканал NBC,Forbes,
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