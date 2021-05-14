20 миллиардов долларов потерял Маск после телешоу

Состояние основателя и гендиректора Tesla Илона Маска
уменьшилось больше чем на $20 млрд после того, как он появился в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом пишет
Forbes.
До появления в эфире в роли ведущего телешоу 9 мая капитал бизнесмена оценивался журналом в $166 млрд.
Во время шоу Маск признался, что у него синдром Аспергера. Кроме того, он посмеялся над своими бизнес-планами и назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.
После его слов стоимость криптовалюты упала больше чем на 30% за сутки.
Эксперты на фондовых рынках отмечают, что сделанные Маском заявления сбивают с толку криптоинвесторов и влекут за собой дополнительную волатильность акций Tesla.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Илон Маск приостановил продажи автомобилей Tesla за биткоины.