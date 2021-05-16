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Новой политикой WhatsApp воспользовались мошенники

Майк Габриелян
1 час назад
Мошенники начали использовать изменение политики WhatsApp в своих целях. Аферисты рассылают «письма счастья», угрожая, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия. Об этом сообщает РИА Новости.
Новой политикой WhatsApp воспользовались мошенники
Фото: ТАССТАСС
Пользователи WhatsApp, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая он станет платным, но платы можно избежать. Для этого надо переслать информацию по смс 10 контактам. Стоимость одного смс – 0,01 евро.
«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным В противном случае WhatsApp активирует счет», – угрожают мошенники.
Эксперт по IT-безопасности Игорь Бедеров, считает, что цель злоумышленников – массово распространить с помощью «писем счастья» информацию среди большого числа людей. Можно предположить целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах вирусного маркетинга.
«Серьезно относиться к таким сообщениям и, тем более, реагировать на них не стоит», - заявил Бедеров.
Сейчас WhatsApp бесплатен. Однако с 15 мая компания ввела новые правила, серьезно ограничив конфиденциальность пользователей. В холдинг Facebook, в который входит мессенджер, теперь передаются данные аккаунта пользователя, данные транзакций, информация о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес. У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт постепенно перестанет работать.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Роскомнадзор предупредил российских пользователей мессенджера WhatsApp о недостаточной защите персональных данных.
Компании,Роскомнадзор,
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