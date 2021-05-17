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Властям предложили регулировать цены на проживание в отелях

Лера Букина
2 часа назад
В России необходимо ввести госрегулирование цен на услуги гостиниц, ограничив их максимальное значение по опыту Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Властям предложили регулировать цены на проживание в отелях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такие же письма были отправлены на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина с инициативой о внесении изменения в российское законодательство.
«В начале апреля правительство РФ, исходя из эпидемиологической ситуации, приняло решение ограничить авиасообщение с Турцией - одним из самых популярных зарубежных направлений для летнего отдыха у россиян. На фоне этого администрации гостиниц на черноморских курортах России резко повысили цены на свои услуги по размещению туристов», – говорится в письме на имя Мишустина за подписью директора ИСИРГИ Максима Петунина.
Он указал, что в некоторых случаях повышение цен на гостиничные номера составило до 100%. Многие российские семьи не смогут отдохнуть России из-за возросшей финансовой нагрузки, говорится в обращении.
Петунин заявил о целесообразности ввести ежегодное госрегулирование цен на услуги гостиниц в Краснодарском крае, Республике Крым и других курортных зонах страны в период с 1 мая по 31 сентября с установлением предельных, максимально допустимых цен на гостиничные номера в зависимости от их категории, для того чтобы поддержать российские семьи и развить внутренний летний туризм.
По его словам, ранее в России уже прибегали к инструменту государственного регулирования и заморозки цен на услуги гостиниц в связи с проведением в стране крупных международных спортивных мероприятий. Решение было эффективным, указал Петунин.
Парламентариям для поддержки российских семей, популяризации и развития внутреннего летнего туризма предложили обсудить возможность внесения изменений в законодательство в части введения ежегодного госрегулирования цен на услуги гостиниц на российских курортах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что размещение на российских курортах подорожает летом.
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