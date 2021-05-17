«Почту России» оштрафуют за завышение цен на посылки

Фото: Pixabay, Pixabay License Pixabay, Pixabay License

Ранее ФАС выдала «Почте России» предупреждение, в котором потребовала прекратить практику надбавок. Организация не отреагировала в срок, и антимонопольщики завели на неё дело. По итогам его рассмотрения ФАС признала, что «Почта России» нарушила закон о защите конкуренции.

Позже «Почта России» всё же отказалась от надбавок, но это не спасло организацию от штрафа. В ФАС уточнили, что он предусмотрен статьёй Кодекса об административных правонарушениях «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке». Сумму штрафа в ведомстве не назвали.

«Отмена указанной добавки позволит жителям труднодоступных населенных пунктов пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами Российской Федерации», — говорится в сообщении ФАС.