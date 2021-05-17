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«Почту России» оштрафуют за завышение цен на посылки

Секрет Фирмыиещё 8
4 часа назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена оштрафовать «Почту России» за завышение цен на посылки. Организация брала вдвое больше денег за отправку в отдалённые населённые пункты или из них.
«Почту России» оштрафуют за завышение цен на посылки
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License
Ранее ФАС выдала «Почте России» предупреждение, в котором потребовала прекратить практику надбавок. Организация не отреагировала в срок, и антимонопольщики завели на неё дело. По итогам его рассмотрения ФАС признала, что «Почта России» нарушила закон о защите конкуренции.
Позже «Почта России» всё же отказалась от надбавок, но это не спасло организацию от штрафа. В ФАС уточнили, что он предусмотрен статьёй Кодекса об административных правонарушениях «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке». Сумму штрафа в ведомстве не назвали.
«Отмена указанной добавки позволит жителям труднодоступных населенных пунктов пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами Российской Федерации», — говорится в сообщении ФАС.
«Почта России» ввела надбавку за пересылку посылок в труднодоступные населённые пункты или из них в октябре 2019 года. Предупреждение от ФАС компания получила в августе 2020 года.
Компании,Почта России,ФАС,
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