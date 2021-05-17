Девелоперы Москвы и Петербурга увеличили продажи почти на 30%

В I квартале 2021 года застройщики Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области заработали 551 млрд рублей, что демонстрирует рост на 29,4% по отношению к прошлому году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Dataflat.ru.
В анализе учитывались продажи квартир и апартаментов, включая сделки по переуступки прав, отмечает СЕО Dataflat.ru Александр Пыпин.
«За весь 2020 год, как и в январе—марте этого года, больше всего выручили девелоперы Москвы: соответственно 1,065 трлн руб., что больше на 26% год к году, и 321,8 млрд руб. (прирост на 34%)», – говорится в отчете компании.
Крупные застройщики двух субрынков заявили изданию, что рост продаж действительно наблюдается. Это обусловлено высоким спросом на фоне действия льготной ипотеки, указывают они.
В 2020 году новостройки в «старой» Москве подорожали в среднем на 18%, в Новой Москве — на 29%, в I квартале 2021 года — на 11% и 9%, отмечает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая.
В Петербурге и Ленобласти за 2020 год цены поднялись на 23%, в прошлом квартале — на 3,5%, заявил глава центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев.
1 июля 2021 года истекает действие программы льготной ипотеки, хотя Центробанк настроен ее продлить в регионах со слабым спросом. Но к таким регионам не относятся Москва и Петербург.
Это станет драйвером снижения спроса в июле—сентябре на 15–20%, но затем возможно восстановление, полагает директор по продажам ГК «Самолет» Кирилл Храпов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жилье в Москве и Подмосковье подорожало из-за льготной ипотеки.