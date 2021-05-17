Власти решили защитить интересы должников

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на расширение практики применения реабилитационных механизмов при банкротстве юридических лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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Законопроект, направленный на сокращение сроков и издержек процедур банкротства, повышение их эффективности, а также защиту интересов должника разработан Минэкономразвития

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил о том, что в РФ сложился целый вид теневого бизнеса, который эксплуатирует пробелы в законодательстве о банкротстве. По его словам, компании, которые работают в теневой сфере, научились использовать недостатки законодательства РФ для того, чтобы и избегать конфликта с законом, и уводить деньги, в том числе за рубеж.

Предложенный проектом закона комплекс мер поможет сократить потери как для госбюджета, так и для предпринимателей, и позволит вывести из теневого сектора саму процедуру банкротства, пояснял ранее в мае премьер-министр Михаил Мишустин . При этом он обращал внимание, что существующая практика банкротств такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы.

В законопроекте максимально сбалансированы интересы всех участников, для этого отказываемся от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, поскольку они себя не оправдали, отмечал премьер. В нем предусматриваются лишь две процедуры банкротства: реструктуризация долгов или ликвидация бизнеса. И теперь кредитор или должник получат возможность обратиться в суд не только с заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов, указывал глава кабмина РФ.

Реструктуризация долгов позволит восстановить хозяйственную деятельность и платежеспособность должника, а также сохранить рабочие места, в том же случае, если бизнес невозможно спасти, ликвидация должна проходить как можно быстрее, а продажа активов должника на торгах — по ясным, четким правилам, подчеркивал Мишустин.