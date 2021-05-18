WarnerMedia и Discovery запустят стриминговый сервис

«Мы переживаем слом эпохи — изменение индустрии развлечений, и нужно ожидать того, что наше смотрение изменится в корне. Мне кажется, пока нет такого игрока, который мог бы всех смахнуть с доски, стать каким-то царем горы. Сейчас будут три-четыре крупных таких объекта, которые между собой будут большой пирог кусать со всех сторон. Сложно представить такую ситуацию, чтобы кто-то резко вырвался каким-то образом. Но, например, года два или три назад никто не предполагал, что исчезнет компания «Двадцатый век Фокс». Она казалась незыблемым титаном, а потом бац — и Disney проглотил ее, не поперхнувшись. Может быть, сейчас произойдет нечто такое же. Скажем, какой-нибудь Netflix все свои деньги соберет, выкупит какой-нибудь Apple или наоборот произойдет. Тогда будет какой-то перекос, с этим нужно будет бороться».
«Я думаю, что Time Warner выглядит точно непривлекательно и AT&T тоже, потому что логика того, что они объединяли этот бизнес и вертикально интегрировали в бизнес-структуру, это было реально очень хорошей идеей, как мне казалось, но, опять-таки, в таких масштабах, видимо, это не работает. Плюс там было большое давление регулятора. Discovery, безусловно, выглядит позитивно, бизнес у них сильно меньше, нет такого признания на рынке — объединение с Time Warner может дать там достаточно хорошие ресурсы. Вопрос в том, что пока мы не видим, что за Time Warner есть какие-то сильные, хорошие, правильные действия менеджмента. Есть небольшие опасения по поводу инвестиций и правильности этих инвестиций, но вообще в целом покупать сейчас Discovery, мне кажется, достаточно привлекательно. Возможно, даже стоит участвовать в этой объединенной компании. Все зависит от того, какая структура будет, какую стратегию они предложат».