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WarnerMedia и Discovery запустят новый стриминговый сервис

BFM.RU
1 час назад
Американский телеком-конгломерат AT&T, которому принадлежит WarnerMedia, объявил о создании совместного стримингового сервиса с владельцем телеканала Discovery. AT&T станет контролировать большую часть новой компании: его акционеры получат 71%, акционеры Discovery — 29%. Компания, название которой пока не уточняется, будет производить развлекательный, образовательный и спортивный контент. В нее войдут студия Warner Bros., стриминги HBO Max и Discovery+, телеканалы CNN, TBS, TNT, HGTV, Discovery Channel.
WarnerMedia и Discovery запустят стриминговый сервис
Фото: ReutersReuters
AT&T давно говорила, что планирует расширять свой HBO Max за пределы США. В первом квартале года этот стриминг, кстати, опередил Netflix по числу новых подписчиков в Штатах. Но тот все же остается мировым лидером по общему числу пользователей.
Рядовой зритель в развитых странах, имеющий три-четыре подписки, поначалу, скорее всего, не увидит серьезных изменений. Но сейчас пришло время укрупнений и больших войн на рынке, говорит редактор портала Film.ru Евгений Ухов:
Евгений Ухов, редактор портала Film.ru
«Мы переживаем слом эпохи — изменение индустрии развлечений, и нужно ожидать того, что наше смотрение изменится в корне. Мне кажется, пока нет такого игрока, который мог бы всех смахнуть с доски, стать каким-то царем горы. Сейчас будут три-четыре крупных таких объекта, которые между собой будут большой пирог кусать со всех сторон. Сложно представить такую ситуацию, чтобы кто-то резко вырвался каким-то образом. Но, например, года два или три назад никто не предполагал, что исчезнет компания «Двадцатый век Фокс». Она казалась незыблемым титаном, а потом бац — и Disney проглотил ее, не поперхнувшись. Может быть, сейчас произойдет нечто такое же. Скажем, какой-нибудь Netflix все свои деньги соберет, выкупит какой-нибудь Apple или наоборот произойдет. Тогда будет какой-то перекос, с этим нужно будет бороться».
AT&T объединилась с Time Warner несколько лет назад. Тогда компанию переименовали в WarnerMedia. Это была крупнейшая из объявленных в 2016 году сделок. У AT&T — доступ к зрителям, у Warner — контент. Но в итоге — новое слияние. На этих новостях бумаги Discovery подорожали на Нью-Йоркской бирже почти на 18%. Бумаги AT&T показали более скромный рост — 4,5%. Как компании выглядят сейчас с инвестиционной точки зрения? Комментирует директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов:
Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»
«Я думаю, что Time Warner выглядит точно непривлекательно и AT&T тоже, потому что логика того, что они объединяли этот бизнес и вертикально интегрировали в бизнес-структуру, это было реально очень хорошей идеей, как мне казалось, но, опять-таки, в таких масштабах, видимо, это не работает. Плюс там было большое давление регулятора. Discovery, безусловно, выглядит позитивно, бизнес у них сильно меньше, нет такого признания на рынке — объединение с Time Warner может дать там достаточно хорошие ресурсы. Вопрос в том, что пока мы не видим, что за Time Warner есть какие-то сильные, хорошие, правильные действия менеджмента. Есть небольшие опасения по поводу инвестиций и правильности этих инвестиций, но вообще в целом покупать сейчас Discovery, мне кажется, достаточно привлекательно. Возможно, даже стоит участвовать в этой объединенной компании. Все зависит от того, какая структура будет, какую стратегию они предложат».
Насколько будет эффективным новое объединение медиахолдингов, прогнозировать трудно: деталей немного. Известно, что новый сервис получит одну из самых больших баз контента в мире: примерно 200 тысяч часов видео и более чем 100 популярных брендов. Закрыть сделку планируют к середине следующего года.
Компании,Вадим Меркулов,AT&T,Walt Disney,Netflix,Apple,CNN,
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