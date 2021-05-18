WarnerMedia и Discovery запустят стриминговый сервис

Рядовой зритель в развитых странах, имеющий три-четыре подписки, поначалу, скорее всего, не увидит серьезных изменений. Но сейчас пришло время укрупнений и больших войн на рынке, говорит редактор портала Film.ru Евгений Ухов:

Насколько будет эффективным новое объединение медиахолдингов, прогнозировать трудно: деталей немного. Известно, что новый сервис получит одну из самых больших баз контента в мире: примерно 200 тысяч часов видео и более чем 100 популярных брендов. Закрыть сделку планируют к середине следующего года.