Шатунов будет судиться с Роспатентом из-за брендов "Ласкового мая"

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
обратился в Суд по интеллектуальным правам из-за решений Роспатента
. Ведомство не дало ему зарегистрировать два товарных знака «Ласковый май». Шатунов подал в суд два заявления, в которых попросил признать недействительными решения ведомства от 29 января 2021 года, рассказала РИА «Новости» адвокат музыканта Асель Мухтарова-Кахарновская. Тогда Роспатент отказался передавать Шатунову спорные бренды. Два товарных знака «Ласковый май» были зарегистрированы в 2003 году на имя Центральной творческой студии для одарённых детей «Ласковый май» в Сочи. Один из них распространяется на товары 27 классов и услуги восьми классов, в том числе музыкальные инструменты, одежду и мебель, организацию шоу и печатные издания. Второй знак зарегистрирован для четырёх классов услуг и семи классов товаров. В их число входят косметика, парфюмерия, алкогольные напитки, кондитерские изделия, гостиницы и рестораны. Сейчас исключительные права на бренды принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову
. Шатунов счёл, что регистрация брендов прошла с нарушением Гражданского кодекса, одна из норм которого запрещает регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, которые тождественны «названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения» без согласия на то правообладателя. Певец напомнил, что слова «Ласковый май» являются цитатой из песни «Лето» Сергея Кузнецова
, права на которую принадлежат самому Шатунову. Тем не менее Роспатент отклонил возражения и согласился с доводами Руслана Филатова. Тот представил судебные решения от 2005 и 2016 годов, согласно которым права на песни культовой группы сначала принадлежали продюсеру Андрею Разину
, а затем перешли к Филатову. Группа «Ласковый май» была основана в конце 1986 году. В её состав вошли воспитанники оренбургского детского дома, которые вскоре после знакомства с продюсером Андреем Разиным переехали в Москву. Бешеную популярность коллективу принесла песня «Белые розы» в исполнении Юрия Шатунова. Группа распалась в 1992 году после ухода солиста. Шатунов долгое время судился с Разиным из-за прав на песни группы. В ноябре 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск музыканта о признании незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает ему исполнять композиции «Ласкового мая». Фото: Wikimedia / Alexey Yushenkov , CC BY-SA 4.0 Кратко о деньгах, бизнесе, финансах в твиттере «Секрета» .