«Магнит» купил «Дикси»: ждать ли россиянам подорожания

"Магнит" во вторник сообщил о достижении соглашения по приобретению своего конкурента — розничной сети "Дикси", которая управляет 2 651 магазином в России. Ритейлер планирует приобрести 100% акций Dixy Holding Limited у Mercury Retail Group Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.

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"Для потребителей, я бы сказал, что, наверное, ничего не поменяется, они даже, скорее всего, ничего не заметят. Говорить об изменении цен в ту или иную сторону не приходится, потому что давление на цены оказывают совершенно другие факторы, и мы сейчас видим изменение цен на прилавке, рост цен, потому что есть понятные причины", — сказал он.

Среди причин Карпов привел изменение рыночной конъюнктуры и рост мировых цен на продукты питания в целом. Собеседник агентства также отметил, что, по его мнению, "Магнит" будет адаптировать сеть магазинов "Дикси" под те требования, которые сегодня предъявляет покупатель, и, возможно, рассмотрит создание на базе "Дикси" жестких дискаунтеров.

"Но нельзя взять все магазины "Дикси" и на их базе создать сеть жестких дискаунтеров, потому что нужно смотреть по локации, площади магазина. Если рассматривать с этой точки зрения, часть магазинов может быть переведена в другую категорию, более высокую, другая часть магазинов, соответственно, может стать жестким дискаунтером", — пояснил Карпов.

Гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг ранее заявил, что компания в рамках сделки планирует, что "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины работать под существующим брендом.

Второй по оборотам российский ретейлер «Магнит» договорился о покупке конкурирующей сети магазинов «Дикси» (100% акций Dixy Holding Limited). Сделку предварительно оценили в 93 млрд рублей, в результате неё «Магниту» перейдут более 2500 магазинов, а его обороты вплотную приблизятся к X5 Retail Group

О достигнутой договорённости сообщили в «Магните». В рамках сделки ретейлер приобретёт 2612 магазинов «Дикси» и 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Весь бизнес «Дикси» оценили в 92,4 млрд рублей.

Детали сделки

Сделку ещё предстоит согласовать в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), её финальные параметры будут зависеть от «выполнения ряда условий, согласованных сторонами». В частности, сумма сделки может измениться с оглядкой на изменения чистого долга и чистого оборотного капитала «Дикси». Ожидается, что сделку закроют к 31 августа 2021 года, однако при определённых обстоятельствах срок могут продлить до 30 сентября.

Приобрести сеть конкурента «Магнит» планирует за счёт собственных денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.

При этом «Дикси» продолжит существовать как отдельное юрлицо, а магазины — работать под привычным брендом. Не планируется избавляться и от команды, которая сейчас руководит сетью, — на своих постах останутся большинство топ-менеджеров, включая главного исполнительного директора Вячеслава Султанова

Общая торговая площадь приобретаемых активов, находящихся в аренде и собственности «Дикси», — 854 000 кв. м. Большая их часть (778 000 кв. м, или 1787 торговых точек) приходится на магазины формата «у дома», ещё 76 000 кв. м занимают «суперсторы». В рамках сделки «Магнит» также приобретёт пять принадлежащих «Дикси» распределительных центров общей площадью 189 000 кв. м.

Цели сторон

Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг указал, что сделка поддержит дальнейший рост компании за счёт приобретения сильного розничного бренда и позволит ретейлеру укрепить позиции на рынках как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. В результате слияния сетей присутствие компании в столице и Подмосковье увеличится более чем вдвое, с 3,8 до 8,2%.

Покупка «Дикси» может серьёзно сократить разрыв между «Магнитом» и X5 Retail Group, который сейчас обгоняет всех своих конкурентов по торговым оборотам и доле российского рынка. До 2017 года «Магнит» был по этим показателям на первом месте, однако затем упустил лидерство.

На конец 2020 года магазины X5 («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») занимали долю в 12,8% рынка с выручкой 1,973 трлн рублей, тогда как доля «Магнита» составляла 10,9% с выручкой 1,51 трлн рублей. Совокупно «Магнит» управляет более чем 21 500 магазинами, из которых 14 900 — в формате «у дома».

Что до холдинговой компании группы «Дикси», Dixy Holding LTD, то она входит в «Меркурий ретейл групп», занимающую третье место по обороту в продовольственной рознице. В 2020 году выручка компании выросла на 18%, до 950 млрд рублей. Также под управлением этой группы находятся сети магазинов «Красное & Белое» и «Бристоль». По словам источника, знакомого с деталями сделки, желание продать «Дикси» может быть обусловлено желанием ретейлера сфокусироваться на развитии остальных двух сетей.

Выручка «Дикси» по итогам 2020 года составила 281,4 млрд рублей, «Мегамарта» — 17,4 млрд рублей.

Реакция рынка

Акции «Магнита» после объявления пустились в рост. По состоянию на 11:20 18 мая они прибавили 4% относительно предыдущего дня, достигнув цены 5369 за бумагу, что стало максимумом за полтора месяца. В первые минуты торгов рост составлял 4,5%, однако потом цена скорректировалась.

О «Магните»

«Магнит» основал Сергей Галицкий в середине 1990-х годов. В 2013 году сеть стала крупнейшим ретейлером в России. Галицкий сообщил о продаже основанного им «Магнита» в феврале 2018 года. Он передал 29,1% акций сети банку ВТБ за 138 млрд рублей, сохранив за собой 3% акций. Причиной продажи Галицкий указал «психологическое напряжение» из-за излишнего госрегулирования сети.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока на получала ходатайство "Магнита" о покупке сети "Дикси", сообщили ТАСС в службе.

"Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало. Все ходатайства антимонопольный орган рассматривает в установленный законом срок. Сроки регламентируются ст. 33 Федерального закона 135-ФЗ "О защите конкуренции" и составляют 1 месяц с правом продления на 2 месяца", - сказали в ФАС.

Покупка "Магнитом" компании "Диски", которая управляет магазинами под одноименным брендом и суперсторами "Мегамарт", позволит ретейлеру приблизить достижение целей стратегии, но не повлияет на позицию в рейтинге торговых сетей по объему выручки. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

"В продовольственном ретейле размер имеет очень большое значение. Чем больше сеть, тем выше ее эффективность. Можно ожидать снижение закупочных цен и получение дополнительной прибыли. Первым делом "Магнит" рефинансирует все кредитные обязательства "Дикси", поскольку у "Магнита" лучше условия на рынке, и на этом еще дополнительную выгоду сможет получить", - полагает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Он считает, что сделка позволит "Магниту" не только усилить переговорные позиции при общении с поставщиками, но и приблизит достижение целей стратегии, в том числе улучшение маржи EBITDA до уровня 8%, а также снизить операционные расходы за счет синергии административных и коммерческих операций.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что сделка приведет к обострению конкурентной борьбы и приблизит "Магнит" к лидеру рейтинга продуктовых сетей по обороту - X5 Retail Group.

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"Я бы пока с большой осторожностью говорил об изменении позиций на рынке. Очевидно, что компания сможет достаточно серьезно нарастить выручку после того, как интегрирует торговые объекты. Не думаю, что пока можно говорить о том, что что-то угрожает лидерству X5 Retail Group. В горизонте 2022 года конкуренция очень сильно обострится в борьбе за лидерство", - сказал он.

Марат Ибрагимов также уверен, что "Магнит" не сможет обогнать X5, выручка которой в 2020 году составила 1,9 трлн рублей.

"У "Магнита" 1,5 трлн рублей и прибавится 300 млрд рублей. То есть пока что они все равно отстают. Я думаю, у "Магнита" даже нет такой сильной цели догнать. У него цель - повысить рентабельность и возвратное инвестирование капитала. Сделка давно напрашивалась, если бы не временная слабость "Магнита" в последние годы, она бы произошла года на три-четыре раньше", - отметил он.

С точки зрения фондирования, добавил эксперт, сделка не составит проблем для "Магнита", поскольку у него низкая кредитная нагрузка - соотношение чистый долг к EBITDA составляет 1,4.

По словам Бурмистрова, сделка также приведет к серьезному усилению конкуренция в онлайн-торговле, поскольку с покупкой "Дикси" у "Магнита" появится возможность ускорить развитие онлайн-продаж и усилить позицию в онлайне на ключевых рынках.

"У "Дикси" исторически сильные позиции в Москве и Санкт-Петербурге, а у "Магнита" они как раз были достаточно слабые. Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область - рынки очень перспективные с точки зрения развития электронной коммерции. Здесь очень хороший потенциал у компании. "Магнит" уже экспериментирует в Московском регионе с "дарксторами" (магазины, ориентированные на доставку - прим. ТАСС). Улучшение покрытия дает очень хороший потенциал для развития экспресс-доставки", - считает эксперт.

Ибрагимов же, напротив, полагает, что ожидать эффекта от сделки на онлайн-продажи "Магнита" не стоит, поскольку у "Дикси" нет сильных позиций в электронной коммерции, а "Магнит" и сам достаточно успешен в этом направлении.

Решение объединить магазины «Магнит» и «Дикси» под одним брендом является обыденным событием. Такие сделки происходят в мире постоянно и везде. Об этом рассказал в беседе с телеканалом «360» маркетолог Николай Григорьев

По его мнению, за счёт слияния один из игроков увеличивает свою долю рынка, а вместе они смогут лучше противостоять новым участникам, например «Светофору», который сейчас очень быстро растёт в регионах.

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Происходит концентрация рынка, капиталов. Вот эти крупные игроки будут друг с другом рубиться, а тем, кто какой-то критической доли рынка не имеет, им будет очень тяжело. Они будут уничтожаться. Поэтому это нормальный ход в конкурентной борьбе, — отметил Григорьев.

Сейчас сделку между «Магнитом» и «Дикси» необходимо согласовать в ФАС. Однако, по мнению маркетолога, если бы для такого слияния были препятствия со стороны антимонопольной службы, то о планах объединения никто бы не заявлял.