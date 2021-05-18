Colonial Pipeline вновь столкнулся с проблемами с сетью

Возобновивший работу после хакерской атаки крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с сетью, сообщает агентство Блумберг.

Новые проблемы связаны с невозможностью клиентов получить доступ к информации о поставках топлива.

Colonial Pipeline сообщает, что работает над устранением проблемы. В то же время агентство отмечает, что, несмотря на проблемы с сетью, трубопровод продолжает работу.