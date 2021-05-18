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Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с сетью

Праймиещё 1
1 час назад
Возобновивший работу после хакерской атаки крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с сетью, сообщает агентство Блумберг.
Colonial Pipeline вновь столкнулся с проблемами с сетью
Фото: ПраймПрайм
Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline подвергся кибератаке 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны. Colonial Pipeline позже объявил о возобновлении работы трубопровода.
Новые проблемы связаны с невозможностью клиентов получить доступ к информации о поставках топлива.
"В настоящее время (Colonial) испытывает проблемы с сетью, влияющие на способность клиентов вводить и обновлять заявки", — приводит агентство заявление оператора грузоотправителям.
Colonial Pipeline сообщает, что работает над устранением проблемы. В то же время агентство отмечает, что, несмотря на проблемы с сетью, трубопровод продолжает работу.
Компании,Джозеф Байден,ФБР,Bloomberg,
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