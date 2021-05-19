Вашингтон откажется от санкций против компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2», сославшись на национальные интересы США, сообщает Axios. При этом, Госдепартамент может ввести санкции против нескольких российских кораблей, участвующих в проекте.

Администрация президент США Джо Байдена откажется от санкций в отношении юридического лица и генерального директора, контролирующего строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, ознакомленных с соответствующим решением.

Госдепартамент признает, что курирующее проект юридическое лицо — Nord Stream 2 AG и его генеральный директор, бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг — участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако Госдепартамент откажется от применения этих санкций, сославшись на национальные интересы США.

Также, в материале указывается, что высшие должностные лица команды Байдена определили: единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95% — это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа.

При этом, Госдепартамент в ближайшее время отправит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в «Северном потоке-2», которые «заслуживают» санкций. Источники, знакомые с подготовкой отчета, сообщают, что Госдепартамент планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

Как указывают в США, этот запланированный шаг создает странную ситуацию: администрация Байдена будет налагать санкции на суда, участвующие в строительстве «Северного потока-2», отказываясь ввести рестрикции против компании, фактически отвечающей за проект.

Вместе с тем, источники в администрации президента США утверждают, что любые отказы от санкций могут быть аннулированы в любое время – и это тот рычаг воздействия на участников проекта, который Вашингтон будет использовать.

Стоит отметить, что в случае запуска СП-2 Украина понесет миллиардные убытки – об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью Exploration&Production Consulting. По его словам, после запуска «Северного потока – 2» Россия полностью откажется от транзита газа через Украину, из-за чего украинская сторона потеряет $1,5 млрд. Кроме того, существуют и косвенные потери.

«Если газ пойдет через «Северный поток-2», у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже, это еще около $ 2-3 млрд потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока-2» в $ 5-6 млрд в год», — рассказал топ-менеджер.

Также, по мнению главы оператора украинской ГТС, после прекращения транзита газа интерес к Украине со стороны Евросоюза снизится, что может негативно сказаться на обеспечении безопасности страны.

«Я полагаю, что это может возникнуть на двусторонних переговорах [с представителями власти Дании]. Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову.



Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к «Северному потоку — 2» и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность», — сказал американский дипломат в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться трубопровод на встрече с Лавровым.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) объявило о решении немедленном продолжении строительства СП-2 в германской исключительной экономической зоне.

«Постановление о немедленном исполнении второго разрешения BSH от 14 января 2021 года ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра трубоукладочным судном, стоящим на якоре», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение было принято после «тщательного взвешивания всех интересов». В Госдуме позитивно оценили такой шаг немецкой стороны.

«Позитивно относимся к этому решению. Оно совершенно логично, потому что очевидно, что претензии со стороны экологов носят надуманный характер. Видимо, они были продиктованы какими-то политическими соображениями и фобиями в адрес России», — приводит RT слова члена думского комитета по международным делам Антона Морозова.

Парламентарий обратил внимание на то, что проект прошел все экспертизы, которые были необходимы, и не угрожает экосистеме Балтийского моря. Парламентарий надеется, что проект будет успешно завершен.