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Трутнев предложил повышать налоги предприятиям, не повышающим работникам зарплату

Национальная Служба Новостейиещё 4
30 минут назад
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил повысить налоги для предприятий, руководство которых не поднимает зарплаты сотрудникам.
Трутнев пояснил, что в последнее время одна из ключевых тем, которая беспокоит сегодня россиян – рост цен.
По словам полпреда, собственники предприятий должны следить за темпами роста заработной платы и повышать ее на размер не менее темпов инфляции. Трутнев подчеркнул, что реальная покупательная возможность людей не должна падать.
«Мне вообще кажется, что можно бы и связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они и людям должны помогать, с людьми делиться прибылью предприятия», - заявил полпред президента в ДФО на форуме «ProДФО – Хабаровский край».
Трутнев пообещал внести такое предложение на рассмотрение главы правительства Михаила Мишустина, передает РИА Новости.
Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что лишь 9% россиян довольны свей зарплатой, сообщает телеканал «360». Четверть опрошенных заявили о желании зарабатывать в месяц более 50 тысяч рублей.
Компании,Видео,Михаил Мишустин,Юрий Трутнев,РИА Новости,
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