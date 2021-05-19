Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил повысить налоги для предприятий, руководство которых не поднимает зарплаты сотрудникам.

Трутнев пояснил, что в последнее время одна из ключевых тем, которая беспокоит сегодня россиян – рост цен.

По словам полпреда, собственники предприятий должны следить за темпами роста заработной платы и повышать ее на размер не менее темпов инфляции. Трутнев подчеркнул, что реальная покупательная возможность людей не должна падать.

«Мне вообще кажется, что можно бы и связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они и людям должны помогать, с людьми делиться прибылью предприятия», - заявил полпред президента в ДФО на форуме «ProДФО – Хабаровский край».

Трутнев пообещал внести такое предложение на рассмотрение главы правительства Михаила Мишустина , передает РИА Новости.