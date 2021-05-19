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«Лента» покупает сеть супермаркетов Billa

BFM.RUиещё 14
2 часа назад
Торговая сеть «Лента» приобретет сеть супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за 215 млн евро, сообщает ТАСС.
Билла решила свернуть бизнес в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ретейлер заключил соглашение о покупке денежными средствами.
«Лента» планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия».
Как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование, говорится в сообщении «Ленты».
В результате сделки «Лента» станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ретейла.
Сделка также значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж.
В результате сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ретейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.
Компании,Дикси,"Магнит","Лента",ИТАР-ТАСС,
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