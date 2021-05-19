Билла решила свернуть бизнес в России

Торговая сеть «Лента» приобретет сеть супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за 215 млн евро, сообщает ТАСС

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Ретейлер заключил соглашение о покупке денежными средствами.

«Лента» планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия».

Как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование, говорится в сообщении «Ленты».

В результате сделки «Лента» станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ретейла.

Сделка также значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж.