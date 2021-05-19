Обмотали и примагнитили: зачем "Лента" и "Магнит" купили конкурентов

Одна из крупнейших российских розничных сетей «Лента», принадлежащая «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова (богатейший человек России с состоянием $33,1 млрд по версии Forbes), договорилась о покупке работающей в РФ сети супермаркетов Billa (компании Billa Russia GmbH, она же «Билла Россия») за 215 млн (19,32 млрд рублей по курсу ЦБ ). Их выплатят деньгами.

Это ещё одно объявление о крупной сделке на российском ретейл-рынке за последние сутки. Днём ранее «Магнит» объявил о намерении купить супермаркеты «Дикси» за 93 млрд рублей.

Таким образом немецкая розничная сеть спустя почти 17 лет после выхода на российский рынок решила свернуть бизнес в стране. Если продажу одобрят Федеральная антимонопольная служба , Billa продаст «Ленте» 161 супермаркет общей площадью свыше 138 000 кв. м. Сделку рассчитывают закрыть летом 2021 года.

В «Ленте» заявили, что планируют интегрировать супермаркеты, логистическую инфраструктуру и более 5400 сотрудников российской Billa в свою сеть. Таким образом, после проведения сделки торговая марка «Билла Россия» прекратит своё существование.

Кроме того, в «Ленте» убеждены, что сделка позволит заметно укрепить позиции ретейлера в Москве и Подмосковье, где преимущественно располагаются торговые точки Billa, а также распределительный центр. Компания рассчитывает стать второй сетью супермаркетов в Московском регионе с долей 3% рынка.

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин назвал супермаркеты Billa «зрелой сетью магазинов с устойчивым потоком покупателей» и выгодным расположением. Ретейлер ожидает роста продаж и финансовых показателей после сделки. Кроме того, «Лента» сможет расширить свою онлайн-доставку товаров на всю территорию Москвы, добавил Сорокин.

Billa — сеть супермаркетов в Европе, России и Украине, принадлежащая немецкой компании REWE Group. Ретейлер пришёл в России летом 2004 года. В 2020 году компания отчиталась о 47,97 млрд рублей выручки и 1,69 млрд рублей чистого убытка.

У «Ленты» на конец 2020 года насчитывалось 254 гипермаркета и 139 супермаркетов. Выручка сети в 2020 году — 445,5 млрд рублей, чистая прибыль — 17,4 млрд рублей.

Депозитарные расписки "Ленты" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 6,97% и в моменте находились на уровне 250 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.

К 10:13 мск котировки замедлили рост и торговались по 242,3 руб. за бумагу (+3,68%).

Котировки растут на фоне сообщения о том, что "Лента" приобретет торговую сеть Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн.

Компания "Магнит" сообщила, что достигла соглашения о покупке другой крупной розничной сети - "Дикси". Сделка коснется 2612 магазинов под брендом "Дикси", а также 39 торговых точек "Мегамарт".

По предварительным данным, цена сделки составит 92,4 млрд рублей. Покупку еще предстоит согласовать в Федеральной антимонопольной службе - регулятор должен рассмотреть ходатайство о покупке в течение месяца, но этот срок может быть продлен.

"Мы планируем, что бизнес "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины - работать под существующим брендом", - заявил гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг . То есть для потребителя ничего не изменится.

Рамблер

"Очевидно, что для "Магнита" это очень выгодная сделка с точки зрения усиления позиции на ключевых рынках - рынке Москвы и Московской области, а также в Петербурге и Ленинградской области. Это идеальное решение, которое выглядит очень логично. Очень важно, что "Магнит" получает магазины, которые очень эффективно работают, потому что с точки зрения плотности продаж показатели "Дикси" выше, чем у "Магнита", - говорит генеральный директор агентства "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

По его словам, сделка пока не изменит расклад на рынке. Х5 Retail Group (сети "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") остается на первом месте по доле рынка (12,8%), "Магнит" - на втором (10,9%). Сделка не меняет их позиций, но, конечно, усиливает позиции "Магнита" в будущей конкуренции, полагает эксперт. Сейчас "Магнит" управляет более 21,5 тысячи магазинов (две трети из них работают в формате "у дома").

Он отметил, что сделка между "Магнитом" и "Дикси" станет крупнейшей в истории российского ретейла. Эксперты "Велес Капитал" считают, что она пойдет на пользу "Магниту": 67% магазинов "Дикси" находятся в двух столицах и сопредельных областях, где присутствие "Магнита" невелико.

Группа компаний "Дикси" была основана в 1992 году. В ее состав входят дискаунтеры "Дикси", "Квартал", "Дешево", супермаркеты "Виктория", "Мегамарт", "КЭШ" и франчайзи "Первым делом". Совокупная выручка группы в 2020 году составила 298,8 млрд руб. - 19% от выручки "Магнита".

Сделка по приобретению "Магнитом" розничной сети "Дикси" не окажет влияния на цены на продукты питания, покупатели ее даже не заметят, рассказал РИА Новости президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов

"Магнит" во вторник сообщил о достижении соглашения по приобретению своего конкурента — розничной сети "Дикси", которая управляет 2 651 магазином в России. Ритейлер планирует приобрести 100% акций Dixy Holding Limited у Mercury Retail Group Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.

Рамблер

"Для потребителей, я бы сказал, что, наверное, ничего не поменяется, они даже, скорее всего, ничего не заметят. Говорить об изменении цен в ту или иную сторону не приходится, потому что давление на цены оказывают совершенно другие факторы, и мы сейчас видим изменение цен на прилавке, рост цен, потому что есть понятные причины", — сказал он.

Среди причин Карпов привел изменение рыночной конъюнктуры и рост мировых цен на продукты питания в целом. Собеседник агентства также отметил, что, по его мнению, "Магнит" будет адаптировать сеть магазинов "Дикси" под те требования, которые сегодня предъявляет покупатель, и, возможно, рассмотрит создание на базе "Дикси" жестких дискаунтеров.

"Но нельзя взять все магазины "Дикси" и на их базе создать сеть жестких дискаунтеров, потому что нужно смотреть по локации, площади магазина. Если рассматривать с этой точки зрения, часть магазинов может быть переведена в другую категорию, более высокую, другая часть магазинов, соответственно, может стать жестким дискаунтером", — пояснил Карпов.

Гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг ранее заявил, что компания в рамках сделки планирует, что "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины работать под существующим брендом.

Важнейшим результатом, которого, скорее всего, добивался «Магнит», можно назвать расширение сети в двух ключевых регионах — Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

«Рыночная доля «Магнита» в Москве и области вырастет с 3,8% до 8,2%. Что касается северной столицы, там доля «Магнита» подскочит с 13% до 19,6%.



Эта сделка делает «Магнит» и Х5 Retail Group безоговорочными лидерами индустрии. «Магнит» укрепляет лидерство в количестве магазинов и вплотную подбирается к Х5 Retail Group в отношении выручки.



Представляется, что потребители выиграют от лучших решений магазинов в связи с высокой конкуренцией ведущих ретейлоров.

Первоначальная реакция акций «Магнита» — рост на 4%. Однако нужно помнить о рисках.



Средний класс — главная целевая аудитория и того, и другого ретейлера — становится беднее, а давление со стороны государства, только нарастает.



Обладая лишь немного лучшими показателями ликвидности, чем Х5 Retail Group, «Магнит» идет на определенный риск, совершая подобную сделку. Окупится ли он или нет покажет время», — считает аналитик.

История вопроса

Крупным считается бизнес, в котором штат сотрудников составляет более 250 человек, годовая выручка превышает 2 миллиарда рублей и деятельность предприятия охватывает целую страну или несколько стран одновременно.

Считается, что крупный бизнес практически уничтожает конкуренцию в своем сегменте рынка и монополизирует направление деятельности. Из плюсов развития крупного бизнеса - бюджетные поступления и налоговые отчисления, решение проблемы безработицы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока на получала ходатайство "Магнита" о покупке сети "Дикси", сообщили ТАСС в службе.

"Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало. Все ходатайства антимонопольный орган рассматривает в установленный законом срок. Сроки регламентируются ст. 33 Федерального закона 135-ФЗ "О защите конкуренции" и составляют 1 месяц с правом продления на 2 месяца", - сказали в ФАС.

Крупнейшие торговые сети Сибири и Дальнего Востока объединились в альянс под названием «Восточный союз». В результате ретейлер сразу же оказался в списке десяти самых больших продовольственных сетей в России, сообщает РБК.

Вошли в него ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата», им принадлежит по трети альянса. Генеральным директором «Восточного союза» стала Ольга Наумова , бывшая глава «Магнита».

По ее словам, ретейлер сформирует общую стратегию развития сетей, общий категорийный менеджмент, закупочную деятельность, маркетинг, логистику и другое. Также у него появится собственная торговая марка.

В текущем году «Восточный союз» намерен подписать прямые контракты с федеральными поставщиками, наладить собственный импорт по ряду направлений, создать хабы для магистральных поставок и распределительные центры. Однако переход под единый бренд не планируется. Общая выручка участников альянса за год превысила 120 миллиардов рублей без НДС.

По ее словам, ретейлер сформирует общую стратегию развития сетей, общий категорийный менеджмент, закупочную деятельность, маркетинг, логистику и другое. Также у него появится собственная торговая марка.