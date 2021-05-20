Миллиардер Цзо Хуэй умер в Китае

В Китае скончался , один из самых богатых людей страны. Причиной смерти стало «внезапное обострение болезни».

Фото: кадр из видео / YouTube-канал EverOne 加拿大恒久一心 кадр из видео / YouTube-канал EverOne 加拿大恒久一心

Об этом на своём сайте сообщила основанная бизнесменом KE Holdings. Чем именно болел 50-летний Хуэй, компания уточнять не стала.

Предприниматель входил в список 15 богатейших жителей Китая. Forbes оценивал его состояние в $14,8 млрд (128 место в мировом рейтинге). Основным активом миллиардера была компания KE Holdings, в которую входит самая крупная в стране торговая площадка по продаже и аренде недвижимости Beike Zhaofang.

В августе 2020 года KE Holdings провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. С тех пор её бумаги подорожали более чем на 150% и сейчас торгуются на уровне $50,68. Среди инвесторов были китайский инвестиционный фонд Hillhouse Capital, а также владелец мессенджера WeChat — интернет-гигант Tencent. Успешный выход KE Holdings на биржу сделал Цзо Хуэя одним из самых богатых людей не только в Китае, но и в мире. В компании ему принадлежало 81,1% голосующих акций.

Цзо Хуэй родился в провинции Шэньси, в центральной части Китая. В 1992 году он закончил Пекинский химико-технологический университет, а в 2008 году получил степень магистра делового администрирования (MBA). По сообщениям местных СМИ, первое состояние он сделал на страховом бизнесе. В 2001 году предприниматель занялся недвижимостью, основав компанию Beijing Homelink Real Estate.

Торговая платформа Beike появилась спустя 17 лет и быстро стала одной из ведущих в стране. В первом квартале 2021 года её чистая прибыль выросла более чем в три раза и составила 20,7 млрд юаней ($3,2 млрд), а общий объём сделок подскочил на 224,2% до 1,07 трлн юаней ($166,2 млрд).