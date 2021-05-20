Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание»

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«Новое Знание» пройдёт в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В программе запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Мероприятия будут показывать онлайн на сайте российского общества «Знание».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил перезапустить работу общества «Знание» на цифровой платформе. «В последние годы оно вроде существует, но, вроде как, его никто и не замечает», — говорил глава государства.

В 2019 году Илон Маск по видеосвязи выступил на форуме «Дело за малым» в Краснодаре. Предприниматель согласился принять участие в мероприятии после того, как перед штаб-квартирой SpaceX появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk». На баннере также разместили QR-код, который вёл на страницу с приглашением посетить форум.

Маск и русский язык

Маск не только выступал на российских форумах, но иногда и писал по-русски в своём твиттере. В феврале 2019 года он оставил комментарий «хаха офигенно» в ответ на видео, которое сопровождалось подписью-мемом «And how do you like this?» («Как тебе такое?»).

В мае 2020 года миллиардер на русском признался, что ему нравится звучание языка. Тогда же он по-русски ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину на предложение о сотрудничестве. «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал миллиардер.