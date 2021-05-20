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Илон Маск выступит на российском образовательном форуме

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступит на российском форуме «Новое Знание». Среди спикеров также будут сооснователь Apple Стив Возняк и глава «Сбера» Герман Греф.
Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание»
Фото: ReutersReuters
Выступление Маска и других спикеров анонсировал замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Образовательный форум пройдёт в России с 20 по 22 мая. Помимо Илона Маска, в нём примут участие основатель Apple Стив Возняк, глава «Сбера» Герман Греф, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.
Также среди выступающих будут представители российской власти — глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всего в форуме примут участие 150 спикеров.
«Новое Знание» пройдёт в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В программе запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Мероприятия будут показывать онлайн на сайте российского общества «Знание».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил перезапустить работу общества «Знание» на цифровой платформе. «В последние годы оно вроде существует, но, вроде как, его никто и не замечает», — говорил глава государства.
В 2019 году Илон Маск по видеосвязи выступил на форуме «Дело за малым» в Краснодаре. Предприниматель согласился принять участие в мероприятии после того, как перед штаб-квартирой SpaceX появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk». На баннере также разместили QR-код, который вёл на страницу с приглашением посетить форум.
Маск и русский язык
Маск не только выступал на российских форумах, но иногда и писал по-русски в своём твиттере. В феврале 2019 года он оставил комментарий «хаха офигенно» в ответ на видео, которое сопровождалось подписью-мемом «And how do you like this?» («Как тебе такое?»).
В мае 2020 года миллиардер на русском признался, что ему нравится звучание языка. Тогда же он по-русски ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину на предложение о сотрудничестве. «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал миллиардер.
В январе 2021-го основатель SpaceX отреагировал на твит «Роскосмоса» о советском учёном, основоположнике практической космонавтики Сергее Королёве. «Он был великолепен», — написал Маск на русском языке.
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