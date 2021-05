Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание»

Маск не только выступал на российских форумах, но иногда и писал по-русски в своём твиттере. В феврале 2019 года он оставил комментарий «хаха офигенно» в ответ на видео, которое сопровождалось подписью-мемом «And how do you like this?» («Как тебе такое?»).