«Почта России» готовится к запуску онлайн-продаж алкоголя

В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Однако некоторые производители используют принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group, например, собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов.

Крупнейший российский производитель водки планирует к 2024 году увеличить долю онлайн-продаж минимум в три раза. Если в 2020 году онлайн-заказы составили 3%, или 750 млн рублей доходов розничного подразделения, то через три года этот показатель должен вырасти до 10–15%, производитель ожидает, что доходы от дистанционной торговли составят порядка 8–12 млрд рублей.