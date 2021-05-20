Особые привилегии: "Почта России" может начать продавать алкоголь онлайн

Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуру "Почты России" может начаться уже летом этого года в Москве и Мордовии. В том случае, если этот проект будет успешным, то к 2025 году "алкогольный" оборот компании может составить 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на презентацию компании, которая собирается заняться онлайн-продажей алкоголя.

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Провести "эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО "Почта России", правительству и почтовому оператору в начале апреля поручил президент Владимир Путин . РБК утверждает, то это следует из презентации "Доставка российского вина напрямую покупателям — D2C торговля", которую подготовила сама "Почта России".

Источник издания на розничном рынке утверждает, что проект "концептуально" поддерживает Министерство финансов , а, по данным владельца одного из винных российских производителей и знакомого с содержанием концепции, сейчас рабочая группа проекта ведет консультации с "Почтой России".

"Почта России" действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, прорабатываются технические параметры такого решения, подтвердил РБК Алексей Скатин , заместитель гендиректора "Почты России".

Отмечается, что продажи алкоголя через почтовых операторов практикуются во Франции и Австрии, а также по DHL.

В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Однако некоторые производители используют принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group, например, собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов.

Крупнейший российский производитель водки планирует к 2024 году увеличить долю онлайн-продаж минимум в три раза. Если в 2020 году онлайн-заказы составили 3%, или 750 миллионов рублей доходов розничного подразделения, то через три года этот показатель должен вырасти до 10-15%, производитель ожидает, что доходы от дистанционной торговли составят порядка 8-12 миллиардов рублей.

Как уточняется, орган будет разрабатывать решения по преодолению проблем, с которыми сталкиваются участники интернет-торговли: одностороннее изменение договора, необходимость постоянного снижения цен и проведения акций для продвижения товаров; невозможность проверить достоверность некоторых документов и многое другое. Речь идёт в том числе о барьерах в законодательной сфере.

Появление комиссии должно помочь развиваться в области интернет-торговли компаниям малого и среднего бизнеса как в России, так и на экспорт. Отмечается, что «Почта России» готова участвовать в работе структуры, также к деятельности хотят привлечь представителей маркетплейсов и бизнес-объединений, логистов и продавцов.

В Минпромторге сообщили, что обращение поступило в министерство и в данный момент прорабатывается.

Министерство промышленности и торговли России выступило в поддержку инициативы по легализации онлайн-торговли алкоголем, пишет РИА Новости.

В интернете существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок, отмечается в письме ведомства. В этой связи Минпромторг поддерживает идею внесения изменений в закон, чтобы сформировался цивилизованный рынок интернет-торговли алкоголем.

МВД России в сентябре 2020 года выступило против введения в стране онлайн-продажи алкогольных напитков. Если снять запрет на дистанционную продажу, то население начнет активнее злоупотреблять алкоголем, полагают в министерстве.

В декабре Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина временно разрешить ретейлерам дистанционно продавать алкоголь. Возможность собрать онлайн полную корзину товаров, включая алкоголь, позволит перевести значительную часть клиентов на дистанционное обслуживание, заявили тогда в АКИТ.

Продажи алкоголя через интернет были ограничены еще в 2007 году. В 2017-м Минфин подготовил законопроект, который предполагал, что дистанционная торговля алкоголем начнется в 2020 году. Однако закон до сих пор не принят. По данным аналитиков Group-IB, за 2020 год оборот нелегальных закупок алкоголем составил 2,5 миллиарда рублей.

Крупнейший российский производитель водки планирует к 2024 году увеличить долю онлайн-продаж минимум в три раза. Об этом говорится в презентации компании, пишет РБК.

Так, в 2020 году онлайн-заказы составили 3%, или 750 млн рублей доходов розничного подразделения. Через три года этот показатель должен вырасти до 10–15%, производитель ожидает, что доходы от дистанционной торговли составят порядка 8–12 млрд рублей.

Компания также прогнозирует, что рост её общей выручки за указанный период составит порядка 130 млрд руб.

Напомним, онлайн-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. Некоторые производители используют принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса россияне стали больше пить водки. В 2020 году её потребление выросло на 2%, до 4,9 литра на человека.

Государство усиливает борьбу с нелегальным алкоголем. Теперь производители этилового спирта будут обязаны загружать свои производственные мощности минимум на 70%. Это позволит снизить выпуск неучтенного спирта. Закон об этом публикует "Российская газета".

Такие изменения внесены в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Минимальная норма в 70% рассчитывается от максимально возможного квартального объема произведенного спирта. За невыполнение этого требования можно лишиться лицензии.

Смысл закона в том, чтобы ликвидировать спиртзаводы, которые по документам ничего или почти ничего не производят, но при этом выпускают спирт "в третью смену", пояснил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин . Но для спирта это не так актуально, как для пива, считает эксперт. По его информации, сейчас большая часть производителей пива показывают "малореальные" объемы, о чем свидетельствует сумма акцизов. По данным Росалкогольрегулирования, в 2020 году сумма акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию составила 381,7 млрд рублей. Из них 172,8 млрд рублей собрали с пива - почти на 11 млрд рублей больше, чем в 2019 году.