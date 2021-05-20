«Почта России» начнёт продавать алкоголь в интернете

Продажи будут осуществляться онлайн. Если эксперимент удастся легализовать, это принесёт компании около 100 млрд рублей. Инициатором такого проекта стал президент РФ Владимир Путин. Вина планируется доставлять непосредственно от производителя к потребителю.
На данный момент известно, что инициативу поддерживает Минфин РФ. Комментариями других ведомств СМИ пока что не располагают. Однако известно, что «Почта России» ведёт активную подготовку к запуску пилотного проекта.
Ранее «Рамблер» писал, что ученые развенчали один из мифов об алкоголе. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Юрий Сиволап заявил, что даже умеренное употребление не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По его словам, алкоголь вреден даже в небольших количествах, хотя человек может этого не чувствовать.