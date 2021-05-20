«Почта России» начнёт продавать алкоголь в интернете

Ранее «Рамблер» писал, что ученые развенчали один из мифов об алкоголе. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Юрий Сиволап заявил, что даже умеренное употребление не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По его словам, алкоголь вреден даже в небольших количествах, хотя человек может этого не чувствовать.