Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

«Почта России» начнёт продавать алкоголь в интернете

Анастасия Кирсанова
1 час назад
«Почта России» летом начнёт продавать отечественные вина. Эксперимент, как сообщает РБК, пройдёт в Москве и Мордовии.
«Почта России» начнёт продавать алкоголь в интернете
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Продажи будут осуществляться онлайн. Если эксперимент удастся легализовать, это принесёт компании около 100 млрд рублей. Инициатором такого проекта стал президент РФ Владимир Путин. Вина планируется доставлять непосредственно от производителя к потребителю.
На данный момент известно, что инициативу поддерживает Минфин РФ. Комментариями других ведомств СМИ пока что не располагают. Однако известно, что «Почта России» ведёт активную подготовку к запуску пилотного проекта.
Ранее «Рамблер» писал, что ученые развенчали один из мифов об алкоголе. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета Юрий Сиволап заявил, что даже умеренное употребление не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По его словам, алкоголь вреден даже в небольших количествах, хотя человек может этого не чувствовать.
Компании,Владимир Путин,Почта России,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители