За счет вакцин: мир пополнился миллиардерами

Согласно исследованию People’s Vaccines Alliance, в эпоху пандемии как минимум 9 человек стали новыми миллиардерами благодаря продажам вакцин и росту прибыли фармацевтических компаний, а их совокупное состояние составляет $19,3 млрд.

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Список возглавили гендиректор Moderna (NASDAQ:MRNA) Стефан Бансел и Угур Сахин из BioNTec, с состоянием в $4,3 млрд и $4 млрд соответственно, пишет Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance.

В него также вошли три сооснователя компании Moderna: иммунолог Тимоти Спрингер ($2,2 млрд); армяно-американский меценат Нубар Афеян($1,9 млрд); ученый Роберт Лангер ($1,6 млрд).

Также на вакцине Moderna, разработку и распространение которой спонсировало правительство США, разбогател Хуан Лопес-Бельмонте — председатель ROVI, компании, заключившей сделку по производству и упаковке вакцины Moderna ($1,8 млрд).

Еще три «вакцинных» миллиардера являются соучредителями китайской компании по производству вакцин CanSino Biologics.

Кроме того, по данным Альянса, совокупное богатство восьми существующих миллиардеров, имеющих обширные портфели акций компаний, производящих вакцины против COVID-19, увеличилось на $32,2 млрд.

«Эти миллиардеры — человеческое лицо огромных прибылей, которые многие фармацевтические корпорации получают от монополии на эти вакцины», — сказала Анна Марриотт, менеджер по политике здравоохранения Oxfam.

Она предупредил, что монополии дают фирмам контроль над поставками и ценами на вакцины, увеличивая их прибыль и затрудняя бедным странам доступ к препаратам.

Эта новость появилась в преддверии глобального саммита G20 по вопросам здравоохранения, проходящего в четверг, на котором ключевые участники, в том числе лидеры из Великобритании и Германии, стремятся положить конец монопольному контролю фирм над производством вакцин.

COVID-19 продолжает опустошать такие страны, как Индия и Непал, которые «получили только 0,2%» мировых поставок вакцин из-за «огромной нехватки» доступных доз, несмотря на то, что в них проживает 10% населения мира, говорится в сообщении группы.

«Эти вакцины финансировались за счет государственных средств и должны быть в первую очередь глобальным общественным благом, а не возможностью получения частной прибыли, — добавила Марриотт. — Нам необходимо срочно положить конец этим монополиям, чтобы мы могли увеличить производство вакцин, снизить цены и вакцинировать весь мир».

Акции Moderna в прошлом году выросли на 123% благодаря созданию и продаже вакцины. Ранее в этом месяце Moderna опубликовала первую квартальную прибыль и повысила прогноз продаж вакцины до $19,2 млрд после того, как в первом квартале этот продукт принес ей $1,7 млрд.

Между тем, вакцина от COVID от Pfizer (NYSE:PFE) принесла фармацевтическому гиганту $ 3,5 млрд продаж за первый квартал. Продажи препарата составили почти 25% выручки в размере $14,6 млрд.

В апреле AstraZeneca (LON:AZN) объявила, что продажа вакцины от COVID принесла ей $275 млн за первый квартал.