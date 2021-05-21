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Центробанк отобрал лицензию у расчетного центра. Его уличили в отмывании денег

Ura.Ru
1 час назад
Центральный банк России отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации (НКО) «Красноярский краевой расчетный центр». Организацию подозревают в отмывании доходов, указано на сайте регулятора.
Центробанк отобрал лицензию у расчетного центра
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU
«Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО „Красноярский Краевой Расчетный Центр“. < > НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — передает Центробанк.
Регулятор уточнил, что расчетный центр Красноярска проводил в больших объемах непрозрачные операции, которые были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов кредитная организация занимала 367-е место в банковской системе РФ. В Центробанке подчеркнули, что данная НКО не является участником системы страхования вкладов.
В апреле ЦБ отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва», напоминает «Национальная служба новостей». Организации будет грозить банкротство, если в процессе ликвидации юрлица окажется, что стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, рассказали URA.RU.
Компании,Красноярский краевой расчетный центр,Банк "Нейва",Центральный банк России,РИА Ura.ru,
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