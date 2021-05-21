Центробанк отобрал лицензию у расчетного центра

«Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО „Красноярский Краевой Расчетный Центр“. < > НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — передает Центробанк.

Регулятор уточнил, что расчетный центр Красноярска проводил в больших объемах непрозрачные операции, которые были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов кредитная организация занимала 367-е место в банковской системе РФ. В Центробанке подчеркнули, что данная НКО не является участником системы страхования вкладов.