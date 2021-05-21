ВТБ признан лидером рейтинга банков по цифровизации

По итогам 2020 года ВТБ занял первую строчку в рейтинге по уровню цифровизации банков, подготовленном «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и компанией VR_Bank, резидентом ИТ-кластера Фонда. Об этом говорится в сообщении кредитной организации

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В исследовании приняли участие топ-50 банков. Эксперты оценили успехи ВТБ в развитии сервисов биометрии, предоставлении возможностей быстрой авторизации на Госуслугах, онлайн-факторинга, поддержки стартапов, а также активности в соцсетях.

«Приоритеты ВТБ при реализации технологической трансформации — комфорт и удобство клиентов при использовании услуг банка в любых каналах. В 2020 году ВТБ уже реализовал масштабные ИТ-преобразования, которые позволили нам запустить новый ВТБ Онлайн, в 8 раз ускорить вывод новых клиентских продуктов и сервисов, открыть доступ к большому количеству новых цифровых услуг, - подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Напомним, что ВТБ в рамках стратегического развития в период с 2019 по 2022 годы занимается реализацией масштабной технологической трансформации.

Как отмечается, по итогам прошедшего года банку удалось выполнить более половины запланированного объема работ.

Так, ВТБ полностью перестроил ИТ-инфраструктуру, изменил модель работы ИТ-специалистов, создал технологические платформы, являющиеся базой для развития открытой экосистемы кредитной организации.

Новый ВТБ Онлайн смоделирован на микросервисной архитектуре, благодаря чему была увеличена скорость работы и ускорено время отклика интерфейсов в 10 раз.

В связи с тем, что ввод технологических продуктов ускорился, клиенты стали чаще прибегать к использованию цифровых сервисов ВТБ. Так, число пользователей ВТБ Онлайн в 2020 году увеличилось практически на 30%.

Цифровизация розничного бизнеса – одно из главных направлений для ВТБ, заявил член правления банка ВТБ Святослав Островский.

В 2020 году банку удалось выпустить более 400 новых продуктов и услуг. Речь, в частности, идет о выдаче кредитов наличными без посещения офисов, онлайн-ипотеке, которая стала первой на российском рынке, а также о возможности приобретения автомобиля с выдачей автокредита онлайн.

В планах у ВТБ – внедрение свыше 800 новых продуктов и сервисов в 2021 году. Ожидается перевод в онлайн процесс покупок автомобиля за счет кредита, запуск первых отделений банка без сотрудников, в которых 90% операций будет проводиться без бумаги.

По словам Островского, «Легкий банк» - один из наиболее ожидаемых новых проектов текущего года. Его пользователям будет доступен моментальный к ВТБ Онлайн и платежным сервисам, даже если они не являются клиентами ВТБ.