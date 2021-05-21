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Крым завершил присоединение к газотранспортной системе РФ

News.ru
47 минут назад
В Крыму завершено строительство магистрального газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь, что означает окончательное присоединение полуострова к газотранспортной системе России. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт РИА Новости.
Крым полностью перевели на российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Завершено строительство последнего, девятого этапа магистрального газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь. Таким образом, завершено присоединение газотранспортной системы Крыма к материковой газотранспортной системе, — заявил Аксёнов, выступая на госсовете республики.
По его словам, это значительно повысило надёжность обеспечения Крыма газом. В данный момент уровень газификации полуострова составляет 77%, что выше среднероссийского показателя (70%).
Аксёнов напомнил, что газопровод Кубань — Крым был запущен в конце декабря 2016 года.
Ранее «Черноморнефтегаз», ведущий добычу углеводородов на шельфе возле Крымского полуострова, сообщил о планах начать в 2024 году добывать газ из метановых гейзеров, бьющих со дна Чёрного моря. Потенциал таких источников оценивается в 2 трлн кубометров газа. Советник главы Крыма и советник гендиректора госпредприятия Владимир Григулецкий пояснил, что со дна Чёрного моря бьют подводные гейзеры с высоким содержанием природного газа, их высота может составлять сотни метров. Всего в территориальных водах РФ, по его данным, находятся порядка 140 таких источников. Напротив Севастополя, к примеру, бьёт метановый «фонтан» на 850 метров.
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