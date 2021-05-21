Крым полностью перевели на российский газ

Ранее «Черноморнефтегаз», ведущий добычу углеводородов на шельфе возле Крымского полуострова, сообщил о планах начать в 2024 году добывать газ из метановых гейзеров, бьющих со дна Чёрного моря. Потенциал таких источников оценивается в 2 трлн кубометров газа. Советник главы Крыма и советник гендиректора госпредприятия Владимир Григулецкий пояснил, что со дна Чёрного моря бьют подводные гейзеры с высоким содержанием природного газа, их высота может составлять сотни метров. Всего в территориальных водах РФ, по его данным, находятся порядка 140 таких источников. Напротив Севастополя, к примеру, бьёт метановый «фонтан» на 850 метров.