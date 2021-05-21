Суд на неделю приостановил работу ЦДМ в Москве

Как заявили в пресс-службе ведомства, контроль за масочно-перчаточным режимом был плохо организован, посетители находились в ЦДМ без масок и перчаток, также было зафиксировано отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования. Кроме того, в магазине обнаружена нехватка дезинфицирующих средств, а у сотрудников клининга и технического персонала отсутствовали результаты тестов на коронавирус.