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Суд на неделю приостановил работу Центрального детского магазина в Москве

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад
Тверской районный суд Москвы на одну неделю приостановил работу Центрального детского мира на Лубянке из-за нарушения санитарных норм, сообщает РИА "Новости".
Суд на неделю приостановил работу ЦДМ в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Причиной закрытия стали нарушения обязательных требований профилактики коронавируса во время встречи с актерами фильма "Майор Гром: Чумной доктор".
В ходе расследования Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарных правил по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Как заявили в пресс-службе ведомства, контроль за масочно-перчаточным режимом был плохо организован, посетители находились в ЦДМ без масок и перчаток, также было зафиксировано отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования. Кроме того, в магазине обнаружена нехватка дезинфицирующих средств, а у сотрудников клининга и технического персонала отсутствовали результаты тестов на коронавирус.
Ранее сообщалось, что встречу с актерами фильма "Майор Гром: Чумной доктор" на основе комиксов в Центральном детском магазине на Лубянке прервали из-за слишком большого количества посетителей.
Компании,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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