Долларовые миллиардеры: кто разбогател на COVID-19

После начала вакцинации от коронавируса не менее девяти человек вошли в число долларовых миллиардеров за счет прибыли фармацевтичеких компаний, свидетельствуют данные People's Vaccine Alliance.

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Международное объединение по борьбе с бедностью Oxfam со ссылкой на альянс, в который входят международные правозащитные организации, сообщают, что рейтинг новых миллиардеров возглавили гендиректор Moderna Стефан Бансель и руководитель BioNTech Угур Шахин. У них 4,3 млрд и 4 млрд долларов соответственно.

Также миллиардерами стали иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер (2,2 млрд); председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян (1,9 млрд); председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд); ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд); соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу (1,2 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа (1 млрд).