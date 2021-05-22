Долларовые миллиардеры: кто разбогател на COVID-19

Также миллиардерами стали иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер (2,2 млрд); председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян (1,9 млрд); председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд); ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер
(1,6 млрд); соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу (1,2 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа (1 млрд).