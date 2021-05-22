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За время вакцинации девять человек стали «фармацевтичекими» миллиардерами

Деловая газета "Взгляд"
43 минуты назад
После начала вакцинации от коронавируса не менее девяти человек вошли в число долларовых миллиардеров за счет прибыли фармацевтичеких компаний, свидетельствуют данные People's Vaccine Alliance.
Долларовые миллиардеры: кто разбогател на COVID-19
Фото: EPAEPA
Международное объединение по борьбе с бедностью Oxfam со ссылкой на альянс, в который входят международные правозащитные организации, сообщают, что рейтинг новых миллиардеров возглавили гендиректор Moderna Стефан Бансель и руководитель BioNTech Угур Шахин. У них 4,3 млрд и 4 млрд долларов соответственно.
Также миллиардерами стали иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер (2,2 млрд); председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян (1,9 млрд); председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд); ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд); соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу (1,2 млрд); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа (1 млрд).
People's Vaccine Alliance оценивает совокупное состояние новых миллиардеров в 19,3 млрд долларов. Указывается, что на эти деньги можно было бы обеспечить вакцинами примерно 780 млн человек в странах с низким уровнем дохода, но таким государствам досталось только 0,2% от общемирового объема вакцин из-за дефицита препаратов и ресурсов, пишет РБК со ссылкой на CNN.
Компании,Роберт Лангер,CNN,РБК,
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