«Неожиданное обострение»: Умер один из богатейших китайцев в мире

В сообщении отмечается, что г-н Цзо помог компании стать лидером рынка, создал и запустил платформу Beike, постоянно инвестировал в таланты и технологии, способствовал развитию индустрии жилищных сделок и услуг.

KE Holdings Inc. - ведущая китайская онлайн- и офлайн-платформа для сделок и услуг в сфере жилья. С момента выхода компании на биржу акции KE Holdings выросли на 151%. Покойному принадлежала 81,1% акций компании.