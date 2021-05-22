«Неожиданное обострение»: Умер один из богатейших китайцев в мире

Умер один из самых богатых бизнесменов Китая, миллиардер Цзо Хуэй. Он входил в топ-15 богатейших людей КНР. Forbes оценивал его состояние в 14,8 млрд долларов. О смерти коммерсанта сообщил основанный им холдинг KE Holdings.
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«С глубоким прискорбием KE Holdings Inc. объявляет, что 20 мая скончался г-н Цзо Хуэй, основатель и председатель совета директоров компании. Он умер после неожиданного обострения болезни», - говорится в некрологе.
В сообщении отмечается, что г-н Цзо помог компании стать лидером рынка, создал и запустил платформу Beike, постоянно инвестировал в таланты и технологии, способствовал развитию индустрии жилищных сделок и услуг.
KE Holdings Inc. - ведущая китайская онлайн- и офлайн-платформа для сделок и услуг в сфере жилья. С момента выхода компании на биржу акции KE Holdings выросли на 151%. Покойному принадлежала 81,1% акций компании.