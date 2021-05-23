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РТС: бум внутреннего туризма может привести к проблемам с бензином в РФ

BFM.RU
1 час назад
Российский топливный союз написал письмо вице-премьеру Александру Новаку с предложением запретить экспорт бензина до 1 октября. В письме говорится, что принятых правительством мер по стабилизации бензиновых цен недостаточно и необходимо «срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом».
Автор письма, президент РТС Евгений Аркуша написал, что приближающийся период отпусков приведет к росту спроса еще на 10-20%. Особенно это касается 95-го бензина.
А если срочные меры по насыщению внутреннего рынка не будут приняты, то это «может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов».
Однако в интервью Business FM Евгений Аркуша уточнил свою позицию:
Евгений Аркуша президент РТС:
«Никакого дефицита мы не прогнозируем, естественно, и его не будет. Речь в письме идет о другом: о том, что у нас оптовые цены выросли больше чем на 25% за этот год, а рыночные цены выросли всего на три с небольшим. И это создает диспаритет оптовых и розничных цен, в которых розничный бизнес работать не может. Мы не можем работать в убыток. При этом растет спрос на фоне вовлечения внутреннего туризма, закрытия границ, сейчас начнут путешествовать в том числе и в южные края, и на Алтай, все ездят сейчас на машинах, боятся летать на самолетах. Это вызывает повышенный спрос, и спрос растет.
Спрос выше, с прошлым годом бессмысленно сравнивать, он больше, чем в 2019 году. По 95-му бензину спрос вырос почти на 20% по отношению к 2019 году. Такими темпами, к сожалению, производство не растет, и нарушение баланса спрос-предложение приводит к тому, что оптовые цены растут очень сильно.
Невозможно удержать розничные цены в пределах инфляции при таких сильно растущих оптовых ценах. И мы предлагаем правительственные меры для снижения оптовых цен в первую очередь, об этом письмо. Но, к сожалению, журналисты все это дело извратили, все привели к дефициту. Конечно, никакого дефицита нет и не будет. Письмо обращает внимание на то, что розница у нас работает уже пять месяцев в убыток. Это может привести к негативным последствиям в дальнейшем, вплоть до закрытия АЗС, закрытия сетей заправок, особенно в небольших городах. И будут целые регионы, где не будет топлива, об этом письмо».
Замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя письмо Топливного союза, заявил, что Минэнерго ведет ежедневный мониторинг ситуации с ценами и удовлетворением спроса на внутреннем рынке моторного топлива. По его словам, министерство уже порекомендовало нефтекомпаниям увеличить биржевые поставки бензина в течение мая и начале июня. После прохождения периода ажиотажного спроса, учитывая выплаты переработчикам по скорректированному «демпферному механизму», Минэнерго ожидает стабилизацию оптовых цен на бирже.
Что касается появления суррогата для замещения недостающих объемов в связи с высоким спросом, о котором написал в письме глава РТС, то этим грешат бензоколонки вдоль трасс на отечественные черноморские курорты, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:
Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок»:
«Мы несколько лет, начиная с 2019 года, проводим так называемый большой бензиновый тест, когда мы отправляемся на юг и смотрим, чем заправляют автомобили заправки, которые попадаются по дороге. В прошлом году мы проверили 60 заправок, в позапрошлом году 54. Что я могу сказать? После такого эксперимента я вынужден был заменить полностью катализатор, который пришел в абсолютную негодность. Цена такой запчасти на мой автомобиль составляла 120 тысяч рублей. Сейчас она, конечно, гораздо дороже. Поэтому я могу подтвердить на собственном опыте, что заправляют бензин на дороге на юг, на М4, мягко скажем, далекий от того, что мы привыкли заправлять в той же самой Москве. Как с этим бороться? Я рекомендую всем, кто едет на юг, заправляться исключительно на заправках большой тройки — это «Газпром нефть», «Лукойл» или «Роснефть». Здесь стопроцентную гарантию вам, конечно, никто не даст, но тем не менее мы ни разу не встречали плохого бензина на заправках этих сетей. Подчеркну, не путайте заправки просто «Газпром» с заправками «Газпром нефть», потому что это две разные сети заправок, и у заправок «Газпром» есть ряд проблем».
С 1 июля вступит в силу закон, который позволит Росстандарту проводить внеплановые проверки заправочных станций без предварительного уведомления. Сейчас владельцы АЗС получают уведомление о предстоящей инспекции за сутки.
По итогам 2015 года доля моторного топлива с нарушениями в части физико-химических показателей превышала 20%, по итогам 2020 года составила около 8%. Однако этот показатель превышал 20% в Рязанской и Ярославской областях, Северной Осетии, Башкортостане, Иркутской области и Красноярском крае. В текущем году проверяющие выявили лишь 5% некачественного топлива на АЗС.
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