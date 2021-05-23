«Мы несколько лет, начиная с 2019 года, проводим так называемый большой бензиновый тест, когда мы отправляемся на юг и смотрим, чем заправляют автомобили заправки, которые попадаются по дороге. В прошлом году мы проверили 60 заправок, в позапрошлом году 54. Что я могу сказать? После такого эксперимента я вынужден был заменить полностью катализатор, который пришел в абсолютную негодность. Цена такой запчасти на мой автомобиль составляла 120 тысяч рублей. Сейчас она, конечно, гораздо дороже. Поэтому я могу подтвердить на собственном опыте, что заправляют бензин на дороге на юг, на М4, мягко скажем, далекий от того, что мы привыкли заправлять в той же самой Москве. Как с этим бороться? Я рекомендую всем, кто едет на юг, заправляться исключительно на заправках большой тройки — это «Газпром нефть»
, «Лукойл»
или «Роснефть»
. Здесь стопроцентную гарантию вам, конечно, никто не даст, но тем не менее мы ни разу не встречали плохого бензина на заправках этих сетей. Подчеркну, не путайте заправки просто «Газпром»
с заправками «Газпром нефть», потому что это две разные сети заправок, и у заправок «Газпром» есть ряд проблем».