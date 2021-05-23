Российский топливный союз написал письмо вице-премьеру Александру Новаку с предложением запретить экспорт бензина до 1 октября. В письме говорится, что принятых правительством мер по стабилизации бензиновых цен недостаточно и необходимо «срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом».

Автор письма, президент РТС Евгений Аркуша написал, что приближающийся период отпусков приведет к росту спроса еще на 10-20%. Особенно это касается 95-го бензина.

А если срочные меры по насыщению внутреннего рынка не будут приняты, то это «может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов».

Однако в интервью Business FM Евгений Аркуша уточнил свою позицию:

Евгений Аркуша президент РТС:

«Никакого дефицита мы не прогнозируем, естественно, и его не будет. Речь в письме идет о другом: о том, что у нас оптовые цены выросли больше чем на 25% за этот год, а рыночные цены выросли всего на три с небольшим. И это создает диспаритет оптовых и розничных цен, в которых розничный бизнес работать не может. Мы не можем работать в убыток. При этом растет спрос на фоне вовлечения внутреннего туризма, закрытия границ, сейчас начнут путешествовать в том числе и в южные края, и на Алтай, все ездят сейчас на машинах, боятся летать на самолетах. Это вызывает повышенный спрос, и спрос растет.

Спрос выше, с прошлым годом бессмысленно сравнивать, он больше, чем в 2019 году. По 95-му бензину спрос вырос почти на 20% по отношению к 2019 году. Такими темпами, к сожалению, производство не растет, и нарушение баланса спрос-предложение приводит к тому, что оптовые цены растут очень сильно.

Невозможно удержать розничные цены в пределах инфляции при таких сильно растущих оптовых ценах. И мы предлагаем правительственные меры для снижения оптовых цен в первую очередь, об этом письмо. Но, к сожалению, журналисты все это дело извратили, все привели к дефициту. Конечно, никакого дефицита нет и не будет. Письмо обращает внимание на то, что розница у нас работает уже пять месяцев в убыток. Это может привести к негативным последствиям в дальнейшем, вплоть до закрытия АЗС, закрытия сетей заправок, особенно в небольших городах. И будут целые регионы, где не будет топлива, об этом письмо».

Замминистра энергетики Павел Сорокин , комментируя письмо Топливного союза, заявил , что Минэнерго ведет ежедневный мониторинг ситуации с ценами и удовлетворением спроса на внутреннем рынке моторного топлива. По его словам, министерство уже порекомендовало нефтекомпаниям увеличить биржевые поставки бензина в течение мая и начале июня. После прохождения периода ажиотажного спроса, учитывая выплаты переработчикам по скорректированному «демпферному механизму», Минэнерго ожидает стабилизацию оптовых цен на бирже.

Что касается появления суррогата для замещения недостающих объемов в связи с высоким спросом, о котором написал в письме глава РТС, то этим грешат бензоколонки вдоль трасс на отечественные черноморские курорты, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов

Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок»:

«Мы несколько лет, начиная с 2019 года, проводим так называемый большой бензиновый тест, когда мы отправляемся на юг и смотрим, чем заправляют автомобили заправки, которые попадаются по дороге. В прошлом году мы проверили 60 заправок, в позапрошлом году 54. Что я могу сказать? После такого эксперимента я вынужден был заменить полностью катализатор, который пришел в абсолютную негодность. Цена такой запчасти на мой автомобиль составляла 120 тысяч рублей. Сейчас она, конечно, гораздо дороже. Поэтому я могу подтвердить на собственном опыте, что заправляют бензин на дороге на юг, на М4, мягко скажем, далекий от того, что мы привыкли заправлять в той же самой Москве. Как с этим бороться? Я рекомендую всем, кто едет на юг, заправляться исключительно на заправках большой тройки — это «Газпром нефть» «Лукойл» или «Роснефть» . Здесь стопроцентную гарантию вам, конечно, никто не даст, но тем не менее мы ни разу не встречали плохого бензина на заправках этих сетей. Подчеркну, не путайте заправки просто «Газпром» с заправками «Газпром нефть», потому что это две разные сети заправок, и у заправок «Газпром» есть ряд проблем».

С 1 июля вступит в силу закон, который позволит Росстандарту проводить внеплановые проверки заправочных станций без предварительного уведомления. Сейчас владельцы АЗС получают уведомление о предстоящей инспекции за сутки.