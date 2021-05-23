Поздно пить "Боржоми": Грузию охватила волна протестов рабочих

В Грузии остановили производство минеральной воды «Боржоми». Около 400 работников заводов устроили забастовку из-за снижения зарплат. Об этом сообщил «Sputnik Грузия».

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Страну в последние дни охватили повсеместные протесты профсоюзов; бастуют строители автодорог, шахтёры, мукомолы и даже курьеры.

К ним присоединились и разливщики знаменитой минеральной воды «Боржоми», а также «Набеглави». Рабочие двух разливочных заводов «Боржоми» не выходят на работу с 18 мая. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Также они хотят добиться права на перерыв, отпуск и оплату сверхурочной работы. Средняя зарплата в Грузии в 2020 году составляла 1227 лари (27 107 рублей). По словам бастующих, за последний год им стали платить меньше на 200–250 лари (4400–5200 рублей). Из-за нехватки кадров они не могут пользоваться перерывом, а оплата за сверхурочные часы мизерная.

Несколько месяцев рабочие пытались договориться с руководством, но оно не шло на уступки.

Тогда на забастовку вышли 400 человек, из-за чего работа обоих заводов полностью остановилась. Только 21 мая компания «IDS Боржоми Грузия», которой принадлежат заводы, заявила о готовности повысить зарплаты. Тем не менее митинги продолжаются.

Вслед за работниками «Боржоми» с похожими требованиями начали бастовать сотрудники завода по производству минеральной воды «Набеглави», который принадлежит компании «Цкали Маргебели».

«Боржоми»

«Боржоми» — лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети на востоке Грузии. Напиток выпускают Боржомский разливочный завод 1 и Боржомский разливочный завод 2.

В июле 2019 года на фоне ухудшения российско-грузинских отношений Госдума приняла заявление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии». В документе парламент предложил правительству изучить вопрос введения санкций против Грузии.