Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google , если в компании не начнут в полной мере выполнять обязанности по удалению незаконного контента из поисковой выдачи, передает ТАСС.

В Роскомнадзоре отметили, что Google не удаляет в среднем 20-30% ссылок на запрещенный в РФ контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

«После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», - заявили в ведомстве.

РКН направил руководству Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации, на выполнение требований даются сутки.

"У Google есть сутки на удаление запрещенного контента", рассказали в Роскомнадзоре.

Если контент по-прежнему будет выдаваться в поиске, компания будет оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Также в Роскомнадзоре рассказали, что YouTube не удалил около 5 тысяч запрещенных материалов, 3,5 тысячи из них с призывами к экстремизму.