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"У Google есть сутки": Роскомнадзор пригрозил компании из США

Вероника Полынина
1 час назад
Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google, если в компании не начнут в полной мере выполнять обязанности по удалению незаконного контента из поисковой выдачи, передает ТАСС.
В Роскомнадзоре отметили, что Google не удаляет в среднем 20-30% ссылок на запрещенный в РФ контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.
«После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», - заявили в ведомстве.
РКН направил руководству Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации, на выполнение требований даются сутки.
"У Google есть сутки на удаление запрещенного контента", рассказали в Роскомнадзоре.
Если контент по-прежнему будет выдаваться в поиске, компания будет оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.
В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Также в Роскомнадзоре рассказали, что YouTube не удалил около 5 тысяч запрещенных материалов, 3,5 тысячи из них с призывами к экстремизму.
Как сообщал «Рамблер», ранее Google оспорила в суде требование Роскомнадзора заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube.
Компании,Видео,Роскомнадзор,Google,ИТАР-ТАСС,
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