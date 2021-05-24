Безос потерял лидерство в списке богачей Forbes

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Безос потерял лидерство в списке миллиардеров Forbes
Вероника Полынина
22 минуты назад
Президент
группы Louis Vuitton
Moët Hennessy
Бернар Арно
возглавил
рейтинг миллиардеров Forbes Real-Time.
Фото:
Reuters
Reuters
За минувшие сутки состояние Арно увеличилось на 710 млн долларов, что позволило ему опередить основателя
Amazon
Джеффа Безоса
.
Forbes оценило состояние Арно в 186,3 млрд долларов, тогда как состояние Безоса составило 186 млрд долларов.
По состоянию на 18.00 мск, Безос вернул себе первое место рейтинга Forbes с 188,4 млрд долларов. Состояние Арно оценивается в 186,8 млрд долларов.
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Кроме того, Безос по-прежнему
удерживает
лидерство в другом рейтинге миллиардеров, Bloomberg Billionairs Index. Согласно данным Bloomberg, Безос владеет 187 млрд долларов, а Арно – 162 млрд долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что совокупное состояние 120 российских долларовых миллиардеров достигло 35% национального ВВП.
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