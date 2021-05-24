Безос потерял лидерство в списке богачей Forbes

Forbes оценило состояние Арно в 186,3 млрд долларов, тогда как состояние Безоса составило 186 млрд долларов.

По состоянию на 18.00 мск, Безос вернул себе первое место рейтинга Forbes с 188,4 млрд долларов. Состояние Арно оценивается в 186,8 млрд долларов.