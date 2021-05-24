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Безос потерял лидерство в списке миллиардеров Forbes

Вероника Полынина
22 минуты назад
Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно возглавил рейтинг миллиардеров Forbes Real-Time.
Безос потерял лидерство в списке богачей Forbes
Фото: ReutersReuters
За минувшие сутки состояние Арно увеличилось на 710 млн долларов, что позволило ему опередить основателя Amazon Джеффа Безоса.
Forbes оценило состояние Арно в 186,3 млрд долларов, тогда как состояние Безоса составило 186 млрд долларов.
По состоянию на 18.00 мск, Безос вернул себе первое место рейтинга Forbes с 188,4 млрд долларов. Состояние Арно оценивается в 186,8 млрд долларов.
Кроме того, Безос по-прежнему удерживает лидерство в другом рейтинге миллиардеров, Bloomberg Billionairs Index. Согласно данным Bloomberg, Безос владеет 187 млрд долларов, а Арно – 162 млрд долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что совокупное состояние 120 российских долларовых миллиардеров достигло 35% национального ВВП.
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