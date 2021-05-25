Банки придумали, как защитить пенсионеров от мошенников

Дополнительные алгоритмы для выявления потенциально мошеннических операций со счетами клиентов преклонного возраста также использует ВТБ
. Сейчас в банке разрабатывают специальный льготный тариф мобильной связи от ВТБ Мобайл для пенсионеров, который будет защищать абонентов от мошенников и случайных нежелательных списаний. Отдельные правила для анализа операций клиентов старшего поколения в свою антифрод-систему также внедрил Абсолют Банк
. В случае совершения нетипичных операций к клиенту обращаются за дополнительной верификацией, уточнили в организации. В Ак Барс Банке
, Росбанке
, УБРиР
, «Зените» и Экспобанке
также заявили, что используются подобные правила.