Компаниям предложат субсидии за наем выпускников

Минтруд выступил с предложением субсидировать работодателям наем выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект постановления, опубликованный на портале regulation.gov.ru.

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Ведомство считает, что такая мера поможет сократить уровень безработицы на российском рынке труда. До конца 2021 года Минтруд должен вернуть его на докризисный уровень (ниже 4,7%) после поручения президента РФ.

В настоящее время данный показатель достигает 5,4%.

Так, до конца года число безработных граждан должно уменьшиться приблизительно на миллион человек.

В стране реализуются три проекта. Самым масштабным является субсидирование занятости. Ожидается, что оно охватит 220 тысяч человек. Центры занятости могут направлять организациям субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) при трудоустройстве россиян, зарегистрированных в качестве безработных до 1 января 2021 года. Первая выплата полагается через месяц после трудоустройства безработного, вторая — через три месяца, третья — через 6 месяцев.

Согласно тексту проекта постановления, данную программу распространят на выпускников 2020 года, которые не нашли постоянную работу и встали на учет в центрах занятости — как до, так и после 1 января 2021 года.

Выпускники 2020 года – одна из самых пострадавших категорий граждан, заявили изданию в Минтруде. Им трудно найти работу из-за отсутствия опыта, а в условиях коронавируса пришлось конкурировать с опытными специалистами, потерявшими работу в пандемию.

Как отмечается, программой может воспользоваться «любой работодатель из любых отраслей в любом регионе». Субсидии можно выделить на организацию рабочего места, на компенсацию затрат на наставничество или иные нужды.