Компаниям предложат субсидии за наем выпускников

Минтруд
выступил с предложением субсидировать работодателям наем выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года. Об этом пишет
«Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект постановления, опубликованный на портале regulation.gov.ru.
Ведомство считает, что такая мера поможет сократить уровень безработицы на российском рынке труда. До конца 2021 года Минтруд должен вернуть его на докризисный уровень (ниже 4,7%) после поручения президента РФ.
В настоящее время данный показатель достигает 5,4%.
Так, до конца года число безработных граждан должно уменьшиться приблизительно на миллион человек.
В стране реализуются три проекта. Самым масштабным является субсидирование занятости. Ожидается, что оно охватит 220 тысяч человек. Центры занятости могут направлять организациям субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) при трудоустройстве россиян, зарегистрированных в качестве безработных до 1 января 2021 года. Первая выплата полагается через месяц после трудоустройства безработного, вторая — через три месяца, третья — через 6 месяцев.
Согласно тексту проекта постановления, данную программу распространят на выпускников 2020 года, которые не нашли постоянную работу и встали на учет в центрах занятости — как до, так и после 1 января 2021 года.
Выпускники 2020 года – одна из самых пострадавших категорий граждан, заявили изданию в Минтруде. Им трудно найти работу из-за отсутствия опыта, а в условиях коронавируса пришлось конкурировать с опытными специалистами, потерявшими работу в пандемию.
Как отмечается, программой может воспользоваться «любой работодатель из любых отраслей в любом регионе». Субсидии можно выделить на организацию рабочего места, на компенсацию затрат на наставничество или иные нужды.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что количество безработных в России сократилось.