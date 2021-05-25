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Компаниям предложат субсидии за наем выпускников

Лера Букина
4 часа назад
Минтруд выступил с предложением субсидировать работодателям наем выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект постановления, опубликованный на портале regulation.gov.ru.
Компаниям предложат субсидии за наем выпускников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ведомство считает, что такая мера поможет сократить уровень безработицы на российском рынке труда. До конца 2021 года Минтруд должен вернуть его на докризисный уровень (ниже 4,7%) после поручения президента РФ.
В настоящее время данный показатель достигает 5,4%.
Так, до конца года число безработных граждан должно уменьшиться приблизительно на миллион человек.
В стране реализуются три проекта. Самым масштабным является субсидирование занятости. Ожидается, что оно охватит 220 тысяч человек. Центры занятости могут направлять организациям субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) при трудоустройстве россиян, зарегистрированных в качестве безработных до 1 января 2021 года. Первая выплата полагается через месяц после трудоустройства безработного, вторая — через три месяца, третья — через 6 месяцев.
Согласно тексту проекта постановления, данную программу распространят на выпускников 2020 года, которые не нашли постоянную работу и встали на учет в центрах занятости — как до, так и после 1 января 2021 года.
Выпускники 2020 года – одна из самых пострадавших категорий граждан, заявили изданию в Минтруде. Им трудно найти работу из-за отсутствия опыта, а в условиях коронавируса пришлось конкурировать с опытными специалистами, потерявшими работу в пандемию.
Как отмечается, программой может воспользоваться «любой работодатель из любых отраслей в любом регионе». Субсидии можно выделить на организацию рабочего места, на компенсацию затрат на наставничество или иные нужды.
Ранее «Рамблер» сообщал, что количество безработных в России сократилось.
Компании,Минтруд,
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