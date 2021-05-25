На очереди Facebook: Россия дважды за день оштрафовала Google

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал еще на 2 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района Москвы компания Google LLC признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей", - сказали в суде.

Ранее во вторник суд уже оштрафовал Google на 4 млн рублей по двум административным делам. Как ожидается, во вторник будут рассмотрены еще восемь протоколов в отношении Facebook.

В адрес компаний составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В начале апреля мировой судебный участок 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов.

Google не удаляет от 20 до 30 процентов ссылок на сайты с запрещённой информацией, поэтому трафик сервиса может быть замедлен, сообщили в Роскомнадзоре. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещённой в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20 до 30 процентов ссылок на запрещённый в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», — говорится в сообщении.

Как отметили в Роскомнадзоре, Google является лидером по количеству неудалённого противоправного контента. Ведомство дало сервису сутки на удаление запрещённых материалов, иначе в отношении компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Google грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления. Роскомнадзор направил в адрес администрации компании более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации, напомнили в Федеральной службе.

Американская компания Google подала иск к Роскомнадзору с целью оспорить требование ведомства удалить ссылки на противоправные материалы, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о двенадцати ссылках на видео, размещенных в YouTube. Иск был подан 23 апреля, арбитражный суд Москвы принял его к производству 11 мая. По определению суда, Google требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу.

До этого американская компания не выступала как инициатор судебных разбирательств с российским ведомством, занимая позицию ответчика или третьего лица.

«Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», – пояснили в Роскомнадзоре.

Сама компания Google отказалась комментировать информацию об иске.

В Роскомнадзоре прокомментировали иск Google. Как сообщили РИА Новости, Роскомнадзор готов к диалогу.

"Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно", - отметил замглавы российского ведомства Вадим Субботин

Совфеде раскрыли заработок американской компании Google в России после ее иска к Роскомнадзору. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, руководству Google следует «не конфликтовать и судиться с Роскомнадзором», а учесть, что в 2018 году компания заработала в России 45 миллиардов рублей, а в 2019-м — 74,9 миллиарда рублей.

Рамблер

«С таким послужным списком "Гуглу" следовало бы не иски подавать, а задуматься над тем, как они намерены работать в России. Роскомнадзор оправданно предупредил "Гугл" о возможности замедления трафика — оснований для этого более чем достаточно», — написал Пушков.

Он добавил, что если Google не хочет платить огромные штрафы и «потерять российский сегмент рынка, как он уже потерял китайский», то следует отказаться от своего «высокомерного подхода». Также сенатор заявил, что не Россия будет играть по правилам интернет-гигантов, а наоборот. В противном случае, по словам Пушкова, им придется очень тяжело в стране.

Поведение Google неконструктивно, американская корпорация рано или поздно может потерять российскую аудиторию, предупредил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров . Его цитирует Telegram-канал «СанатИнформ».

Рамблер

«Google не понимает, что благодаря тем действиям, которые он совершает, может просто потерять рано или поздно российскую аудиторию. Компания зарабатывает в России колоссальные деньги благодаря YouTube. Но они хотят и рынок иметь в России, и "проталкивать" то, что для нас неприемлемо», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что требования Роскомнадзора к компании абсолютно законны.

Google подал в Арбитражный суд Москвы иск, в котором оспаривает требования Роскомнадзора по удалению дюжины ссылок на «противоправный контент». Речь идёт о видео на YouTube, на которых, согласно мнению надзорного ведомства, присутствуют незаконные призывы участвовать в митингах в январе 2021 года. При этом впервые в российском суде будет участвовать именно головное, американское отделение компании. Ранее, когда речь шла об исках против неё, в качестве ответчика фигурировало Google Russia — некое неформальное представительство. О перспективах иска и его неочевидных скрытых целях NEWS.ru рассказал глава юридической практики Роскомсвободы и управляющий партнёр Digital Rights Саркис Дарбинян . О давней политике двойных стандартов IT-гиганта — депутат Госдумы и соавтор законопроекта об обязательном представительстве интернет-компаний в РФ Сергей Боярский

Саркис Дарбинян

— Какую цель преследует иск и какие у него перспективы?

— Очевидно, что Google не хочет исполнять все решения российских властей. Некоторые требования, признающие контент незаконным, не совпадают с политикой Google. Там, где эти требования совпадают, — это информация, связанная с детским порно, продажей наркотиков и каким-то хейт-спичем — требования выполняются. Однако, например, требования Генпрокуратуры об удалении информации о мирном гражданском протесте — это не то, что Google готов удалять сразу. Видимо, желая показать, что с подобными требованиями компания не согласна, она обратилась в суд. Оценивать успехи Google в российских судах как высокие мы, конечно, не можем. Google и YouTube уже оспаривали решения Роскомнадзора раньше, но не преуспели в этом деле. Тем не менее если компания инициировала подобное дело, думаю, она рассчитывает после прохождения всех российских инстанций двинуться в международные суды, где будет стараться доказать незаконность требований законов России и несоответствие требований международным конвенциям, в которых РФ участвует.

— Однако теперь в России решения ЕСПЧ не обязательны к выполнению.

— Да, но это специальная процедура. По умолчанию невыполнение не происходит. Потом, даже если Конституционный суд признает решение ЕСПЧ несоответствующим нашему Основному закону, это тем не менее не снимает обязательства с России, которые она сама на себя взяла. Неисполнение решений ЕСПЧ грозит серьёзными санкциями, вплоть до исключения из Совета Европы

— Насколько мне известно, Google соглашается с требованием законов некоторых стран, например Китая, даже если они противоречат правилам компании.

— Вы правы — нельзя сказать, что у Google однозначная политика, в разных регионах она отличается. Пока мы не знаем, как они относятся к России, хотя, видимо, для них присутствие в нашей стране важно, с учётом доходов, которые они тут имеют. Поэтому не исключаю, что они будут пытаться договориться с российскими властями, хотя это не значит, что они согласятся со всеми требованиями закона.

— То, что наши власти добиваются, чтобы крупные IT-компании имели у нас представительства, в будущем повлияет на подобные ситуации?

— Вы говорите о так называемом «законе о приземлении». Это попытка копирования стамбульского опыта. Пока рано говорить, что этот опыт успешен — в Турции подобная практика началась только в прошлом году. Само по себе открытие представительства ещё не значит, что появляется больше возможностей для влияния на редакционную политику. Представительство может утверждать, что оно не влияет на редакционную политику, что этим занимается главный офис в Кремниевой долине.

Сергей Боярский

— Какую цель преследует иск и какие у него перспективы?

— Я иск не видел, и мне не до конца понятно, кто его подал, ведь когда их ранее пытались привести к ответу, в Google Russia говорили, что не могут быть ответчики «большого» Google.com. Слишком удобная позиция — отвечать не хотим, а иски подаём. Посмотрим, как будет, пусть суд разбирается. Это самое правильное действие, наверное, — встроиться в наше правовое поле и доказывать в суде свою правоту. Однако мы по-прежнему не видим полноценных представительств ни Google, ни Facebook на территории Российской Федерации. Законопроект, который мы разработали и внесли в Госдуму, как раз и нацелен на то, чтобы подтолкнуть наших партнёров к полноценной встройке в нашу юрисдикцию.

— Получается, это такая хитрость, что Google использует для ответов по искам из России отдельную организацию Google Russia?

— Google Russia, по-хорошему, не Google, конечно. Это неполноценная дочка и неполноценное представительство. Да, это хитрость или политика двойных стандартов. Именно поэтому мы разработали законопроект, призванный «приземлить» крупных IT-гигантов на нашей территории со всеми вытекающими правовыми последствиями как для них, так и для тех, к кому у них тут могут возникнуть претензии.

— Насколько мне известно, Google соглашается с требованием законов некоторых стран, например Китая, даже если они противоречат правилам компании.

— Не везде так и, к тому же и у нас есть случаи оплаты штрафов. Есть попытки частично отвечать на претензии и демонстрация готовности к взаимодействию. Twitter после замедления трафика стал удалять контент и, хоть и не быстро, но справился с требованиями Роскомнадзора. Однако речь не только о Twitter. Мы хотим, чтобы все без исключения интернет-компании, которыми пользуются наши люди, находились в одинаковых условиях. Мы ведь предъявляем к нашим IT-фирмам те же требования, но на деле судим их строже. Все претензии к ним отрабатываются быстрее и качественнее — это неправильно, все должны быть в одинаковых конкретных условиях.

— YouTube, который принадлежит Google, заблокировал аккаунт «Царьграда» не за нарушения правил, а за то, что его хозяин в санкционных списках США. На этом фоне нежелание соблюдать требование законов РФ выглядит непоследовательным?