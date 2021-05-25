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Украина начала покупать дизельное топливо у России

Вероника Полынина
1 час назад
Украина возобновила закупки дизельного топлива у российской компании «Роснефть», сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс Enkorr, который специализируется на рынке нефтепродуктов.
Украина начала покупать дизельное топливо у России
Фото: ТАССТАСС
По данным Enkorr, Россия уже экспортировала 2 тысячи тонн дизельного топлива на Украину через фирму Socar New Enegry, которая входит в группу азербайджанских госкомпаний Socar.
Квота нового оператора на май составляет более 100 тысяч тонн дизтоплива и 12 тысяч тонн сжиженного газа.
Socar стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» на Украине и заменила на этой позиции швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A, которую связывают с опальным главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.
По данным издания, Proton Energy Group пришлось отказаться от поставок нефтепродуктов на Украину «под давлением силовиков». В 2020 году трейдер отправил на Украину 1,74 млн тонн дизтоплива и 443 тыс. тонн сжиженного газа. Компания покрывала 23,4% рынка дизтоплива и 22,3% рынка сжиженного газа.
Как сообщал «Рамблер», поставки сжиженного углеводородный газа (СУГ) и дизельного топлива «Роснефти» были приостановлены с 1 апреля.
Компании,Виктор Медведчук,Роснефть,ИТАР-ТАСС,
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