Украина начала покупать дизельное топливо у России

Украина возобновила закупки дизельного топлива у российской компании «Роснефть» сообщает ТАСС со ссылкой на информационный ресурс Enkorr, который специализируется на рынке нефтепродуктов.

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По данным Enkorr, Россия уже экспортировала 2 тысячи тонн дизельного топлива на Украину через фирму Socar New Enegry, которая входит в группу азербайджанских госкомпаний Socar.

Квота нового оператора на май составляет более 100 тысяч тонн дизтоплива и 12 тысяч тонн сжиженного газа.

Socar стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» на Украине и заменила на этой позиции швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A, которую связывают с опальным главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком

По данным издания, Proton Energy Group пришлось отказаться от поставок нефтепродуктов на Украину «под давлением силовиков». В 2020 году трейдер отправил на Украину 1,74 млн тонн дизтоплива и 443 тыс. тонн сжиженного газа. Компания покрывала 23,4% рынка дизтоплива и 22,3% рынка сжиженного газа.