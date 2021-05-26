Завод по розливу минеральной воды «Боржоми» может восстановить работу уже с завтрашнего дня. Забастовка рабочих, которая длится больше недели, завершена. Переговоры с новым руководством компании дали положительные результаты. На встрече договорились о поэтапном рассмотрении требований.

«Наши требования о повышении зарплаты и улучшении условий труда восприняты новым руководством с пониманием. Все будет проходить по плану, который мы совместно утвердим. Зарплата будет повышаться поэтапно», – сказал участник акции Георгий Диасамидзе.

Простой предприятия, а это два завода, убыточен для компании, которая экспортирует минеральную воду в 25 стран мира. На первом месте среди них Россия. Только в прошлом году чистая прибыль составила 16 миллионов долларов.