Завод по розливу минеральной воды «Боржоми» может восстановить работу уже с завтрашнего дня. Забастовка рабочих, которая длится больше недели, завершена. Переговоры с новым руководством компании дали положительные результаты. На встрече договорились о поэтапном рассмотрении требований.
«Наши требования о повышении зарплаты и улучшении условий труда восприняты новым руководством с пониманием. Все будет проходить по плану, который мы совместно утвердим. Зарплата будет повышаться поэтапно», – сказал участник акции Георгий Диасамидзе.
Простой предприятия, а это два завода, убыточен для компании, которая экспортирует минеральную воду в 25 стран мира. На первом месте среди них Россия. Только в прошлом году чистая прибыль составила 16 миллионов долларов.
Акции протеста продолжаются еще на одном предприятии, которое занимается розливом воды «Набеглави». Там тоже сотрудники ожидают встречных шагов со стороны компании.