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Забастовка завершена: руководству и сотрудникам «Боржоми» удалось договориться

Мир24
1 час назад
В Грузии вторую неделю бастуют сотрудники заводов, производящих знаменитую минеральную воду «Боржоми». Протесты начались после того, как компания сменила директора грузинских заводов. Рядом с протестующими находился корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.
Завод по розливу минеральной воды «Боржоми» может восстановить работу уже с завтрашнего дня. Забастовка рабочих, которая длится больше недели, завершена. Переговоры с новым руководством компании дали положительные результаты. На встрече договорились о поэтапном рассмотрении требований.
«Наши требования о повышении зарплаты и улучшении условий труда восприняты новым руководством с пониманием. Все будет проходить по плану, который мы совместно утвердим. Зарплата будет повышаться поэтапно», – сказал участник акции Георгий Диасамидзе.
Простой предприятия, а это два завода, убыточен для компании, которая экспортирует минеральную воду в 25 стран мира. На первом месте среди них Россия. Только в прошлом году чистая прибыль составила 16 миллионов долларов.
Акции протеста продолжаются еще на одном предприятии, которое занимается розливом воды «Набеглави». Там тоже сотрудники ожидают встречных шагов со стороны компании.
Компании,Видео,Георгий Диасамидзе,
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